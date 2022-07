“Tengo que enfrentar temas personales con la familia debido a mi alcoholismo”

“Hace mucho no me siento bien, hay cosas de las que me arrepiento y sé que no he tomado buenas decisiones. No me siento deprimido, pero sé que tengo que enfrentar algunos temas personales, sobre todo con mi familia debido a mi alcoholismo, pero me da miedo y quiero perdonarme a mí mismo primero”.

"Hay cosas de las que me arrepiento, sé que no he tomado buenas decisiones y tengo mucho dolor", cuenta el lector. (JOHN DURAN)

1. Todo ser humano tiene capítulos oscuros o dolorosos que le causan angustia, tristeza o dolor y muchas veces enfrentan estos procesos desde la culpa y se estancan. Quizá sea hora de buscar ayuda o pedir consejo para tratar esto que lleva en su interior y acercarse a todos aquellos con los que siente que debe resolver, pero primero es importante que lo trabaje desde la compasión, el perdón y la transformación.

2. Asusta reconocer que tal vez arrastra recuerdos tristes, momentos sangrantes, que tiene heridas abiertas, pero se paraliza, esperando que el tiempo repare las cosas y el camino de la espera sin acción es doloroso, pero cuando asume y resuelve, la carga se hace liviana. Es importante buscar ayuda.

3. El tema es que se deja pasar el tiempo y el rostro de los temas pendientes se trasforma en ira, descontento, desconfianza, retraimiento social y mucho de esto es resultado de girar en torno al problema. Si decide enfrentarlo y abrir su corazón para sanar, debehacerlo guiado por la apertura y la humildad para reconocer que a veces es vulnerable.

4. Cuando sea capaz de reconocer y de entender qué es lo que lleva por dentro, la responsabilidad que tiene con usted mismo, verá el perdón como un reto, como un proyecto de vida, que no implica olvidar implica entender para avanzar y empezar a soltar, lo que significa darle espacio a otras cosas en la vida, aunque el recuerdo y la sensación emocional de aquello doloroso prevalezca por un tiempo.

5. Sanarse desde adentro no es un tema fácil, pero es el único camino que le queda por delante cuando se trata de tomar su vida en control. No se culpe, este es su presente y todo puede cambiar.