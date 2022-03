“Tengo una alianza con mi exsuegra para que yo regrese con su hijo, pero él no quiere”

Suegra. ABC.es Suegra. ABC.es

“Tengo una voz dentro de mí que no me deja en paz, quiero seguir luchando por mi relación y por eso paso pendiente de mi exnovio. Tengo una alianza con mi exsuegra, por lo que ella me cuenta todo sobre él, ya que piensa que nosotros tenemos que seguir juntos. Él terminó conmigo, no me contesta, me ignora, no quiere ceder, es tan orgulloso que ya no le habla a la mamá porque sabe que ella y yo estamos luchando para que regresemos”.

1. Él no tiene motivos para ceder ante su posición, a usted la terminaron y esta persona no quiere corresponder a su propuesta de regresar. Él es un adulto y decidió terminar, por lo que a usted le toca respetar.

2. Tenga cuidado porque una conducta desproporcionada, donde usted averigua, escribe, invade, cuestiona, controla y crea múltiples intervenciones en la vida de su expareja, aún sabiendo que él no quiere nada con usted, porque estas conductas pueden llegar a tener extremos legales, que le podrían traer consecuencias.

3. Comprendo que usted pueda decidir seguir queriendo, pero la realidad es que el amor es un tema de dos, en reciprocidad consciente y desde la convicción, pero acá no existe ese balance, por tanto, no hay posibilidad. Lo que usted está haciendo será absolutamente improductivo. Vivir el duelo desde la negación solo crea estructuras de mayor complicación, si usted no puede resolver este proceso, entonces busque ayuda.

4. Su exsuegra puede querer, trabajar, luchar, añorar que ustedes vuelvan, pero lo que usted y ella están haciendo es un irrespeto a la decisión de un adulto. Si no hay correspondencia desde la libertad, este proceso es invasivo y para nada sano. Usted está desenfocada y le convendría asumir la realidad y enfrentar su proceso de duelo porque es momento de cambiar el enfoque. Resuelva, asuma, integre, que usted ya no está con él y que debe avanzar sobre la vía del respeto a las decisiones de un adulto que no le corresponde.