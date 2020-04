“Antes de la pandemia tenía problemas con mi novio y terminamos por eso. No nos volvimos a ver y ha sido muy duro porque yo creí que íbamos a volver, pero simplemente él se alejó, a un punto en el que ni me habla. Ahora me di cuenta que me tiene bloqueada de todo. No era la primera vez que terminábamos y siempre volvíamos, solo que esta vez por la pandemia no se pudo. Me pregunto si todavía habrá esperanza”.