“Simplemente no acepto que mi novio me haya terminado. Teníamos una muy buena relación, pero él solo me dijo que no se sentía como antes y me terminó. Yo estaba segura que era la mejor relación de mi vida, teníamos cuatro meses de estar juntos, pero se fue y me dijo que no podía continuar. Me di cuenta que volvió con la ex. Yo empecé con él cuando recién había terminado y no entiendo qué pasó”.