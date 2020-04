“Terminé con mi novio después de cinco años y medio porque no íbamos para ninguna parte. A los pocos días él inició una nueva relación, pero me busca. Me dice que está con la otra, pero que no puede olvidarme, que le dé una oportunidad. Yo le pregunto que cómo me dice eso si está con otra persona y dice que eso no significa nada, que yo sé que él no puede estar solo, que está con ella mientras yo le aviso si sigo o no. Entonces no sé qué hacer”.