“No entiendo por qué mi expareja me dice que necesita hablarme cada cierto tiempo, porque yo simplemente no tengo nada más que hablar con él. Terminamos hace casi un año y dice que tiene muchas cosas que explicarme y que cree que podríamos continuar. A mí no me interesa y no quiero, porque no lo amo. Me cansé pues fue una experiencia terrible, pero él insiste. Yo dejo sus mensajes en visto, pero pasa el tiempo y vuelve aparecer y no entiendo para qué hace esto”.