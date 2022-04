“Terminamos hace ya casi un año y él me sigue buscando solo para sexo”

“Quiero pedirle a mi ex que deje de buscarme. Terminamos hace casi un año y me sigue buscando, a veces se queda en mi casa, pero solo cuando él quiere; si le digo que ya no quiero seguir así, que necesito que definamos si tenemos o no una relación, se enoja y dice que estamos bien, que lo presiono. No quiero ser la persona que él busca sólo cuando quiere sexo. Hay meses que no lo veo y hay meses que llega casi todos los días, pero ya no quiero esto. Él dice que se siente bien, pero yo no”.

1. ¿Que debería hacer? es algo que usted debe responder. Usted aspira a una relación estable, con un marco definido en el que quede establecido qué son y de qué forma van a llevar la relación. Pero parece que su perspectiva no concuerda con la de él. Ustedes terminaron y dice que tiene con su ex un año de una relación irregular que no coincide con lo que usted desea, ¿qué le dice la realidad?, ¿qué le dicen los hechos?

2. Vivir esperando a que otra persona acepte nuestra propuesta y luchar contra esa realidad puede ser un absurdo emocionalmente. En ocasiones debemos evaluar si lo que queremos concuerda o no con lo que nos ofrecen, desde ahí sabemos si puede funcionar o no.

3. El tema aquí es por qué si usted quiere otra cosa y él claramente ya ha establecido un patrón de relación irregular, por qué usted se estanca en una constante propuesta presionado para que él haga cambios respecto a sus aspiraciones.

4. El tema acá no es él, que lo tiene todo claro, se siente bien así y no quiere ir más allá, no desea moverse; además toma como presión sus propuestas. Vea los hechos, analice, defina, decida y avance o espere. Es un camino que usted debe definir, le recomiendo buscar terapia.