“Terminamos, pero nos seguimos viendo, no quiero soltarlo”

"Si se agotaron las posibilidades de solución, lo que queda es caminar hacia delante", dice el experto.

“Siento que las cosas no estaban mal entre mi pareja y yo, no entiendo por qué no funcionó. Sé que él tenía muchas inseguridades, pero le di lo mejor de mí y no fue suficiente. No puedo soltarlo, entonces nos seguimos viendo, siempre estoy para él. No quiero esto, pero tampoco quiero dejarlo”.

1. Una persona termina una relación por la razón que sea y pide un tiempo. Esto no se trata de soportar o aguantar, sino de tener claridad para establecer un proyecto sano. Ahora, si estamos con una persona que no sabe lo que quiere y a pesar de eso seguimos ahí en disponibilidad total, esto dice más de nosotros mismos que de la persona insegura, que no sabe lo que desea para la vida.

2. Cuando las personas están claras de que la relación definitivamente no puede continuar, que no se puede avanzar y crecer porque pasan peleando, discutiendo, no terminan de estar bien o tampoco dejan de estar mal, es un un complejo proceso, se inician ciclos que van y vienen, pero quedan temas sin resolver.

Pregúntese:

a. ¿Hubo cambios?

b. ¿Qué hay detrás de estos ciclos en tu interior? ¿Cuáles heridas no están resueltas?

c. ¿No sabe tener una vida propia? ¿Esto es motivo suficiente para buscarse?

d. ¿De qué sirven estas palabras sin cambios?

3. La relación no sirve, pero quiere verlo, sufrió mucho, pero sigue ahí. Si ya terminó la relación, deberían ponerse límites en la comunicación, en el espacio social, en el sexo y en todo, para cerrar ciclos. Es importante porque pensar en estabilidad en medio de la irregularidad emocional es un proceso realmente complicado.

4. Si se agotaron las posibilidades de solución, lo que queda es caminar hacia delante. Si la relación no funcionó, no tiene sentido albergar ilusiones, que tapan la verdad disfuncional. Si las cosas no estaban bien, extrañándose no se van a poner mejor.

5. ¿Por qué vos te permitís volver una y otra vez sobre la vida de tu ex? ¿Por qué le permitís que entre a tu vida una y otra vez? No te estás dando cuenta, que este proceso sólo prolonga el dolor, causa tensión, estrés, angustia. Si la ruptura ya se dio, es inevitable, los límites son la fuente desde los cuales vamos a reorganizar las emociones, vamos a ponerle punto final a la confusión, si vos no estás dispuesto a este proceso vas a prolongar el dolor.