“Terminamos por agarrado, ya que me cobraba hasta los parqueos”

“¿Qué puedo pensar de una persona que me cobra las cosas con lujo de detalle? A veces cuando salimos yo pago y no me pongo a fijarme en precios, pero mi novio cuando me invita siempre me pide la mitad o me sugiere lo más barato. Ahora me mandó un mensaje donde me cobraba 6.500 colones, que le debía de los parqueos. Terminé con él por agarrado, pero él dice que eso no es un problema”.

En la relación desde un principio se tiene que hablar de la parte financiera. (Shutterstock)

1. Las finanzas tienen que aclararse desde el principio para evitar estas situaciones, en cualquier modelo de relación. Hay muchos modelos de relación, el más usual es que a veces se pagan las cosas a medias, o uno u otro, de forma natural, va asumiendo los costos de convivencia o de entretenimiento en una relación y esto funciona si está claro desde el principio.

2. Hay modelos de relación en los que hacen un Excel con todos los gastos mensuales y cada quien aporta un porcentaje acordado sea 50 y 50 o 60 - 40, pero existe un acuerdo previo. Lo cierto es que usted tiene que hablar de las finanzas, las expectativas, y definir cuál es el modelo financiero que se va a seguir para evitar que haya conflictos a partir de presunciones.

3. En la lógica financiera de su pareja, si salen a comer y él paga ¢10 mil y en la siguiente salida, usted pagó ¢7.000, él dice que entonces usted le debe pagar ¢3.000 para compensar lo que gastó. Este es el modelo financiero que él le propone, ¿le agrada este modelo? ¿Están dispuestos a negociar las finanzas de forma diferente? Cuando las finanzas no son claras, siempre hay conflictos.

4. Si usted no se siente cómoda porque le cobra todo y él insiste en este modelo, entonces la decisión de terminar resulte válida, en el tanto no hay una posición flexible. Cuando las finanzas crean una discusión constante y no se resuelve, se deben detener, evaluar la viabilidad y buscar una solución, ya sea seguir o no en dicha relación. Esto es algo que usted debe revisar.