“Tengo una relación muy bonita con mi novio, él es papá soltero y me llevo muy bien con la hija, pero la chiquita es muy malcriada. Él la consiente en todo y eso hace que discutamos, porque me dice que no se complica la vida y que su forma de ser papá es dejar que la chiquita haga lo que quiera. Por eso terminamos”.