“Hace como tres meses terminé con mi novio y no lo supero, porque le escribo con mucha frecuencia e incluso nos hemos visto. Un día llegue a su apartamento y me quedé toda la noche. Él siempre me responde, pero me dice que no volverá conmigo y yo paso todo el día viendo si está conectado o en sus redes sociales porque me asusta pensar que él pueda tener a otra persona. Él me ha dicho que ya no quiere nada, pero no lo acepto”.