“Terminé la relación porque ella escribió sobre cosas que nunca me contó”

“Tenía una relación de pareja que creí que era estable y bonita, pero me encontré un diario en la computadora de ella sobre cosas que han pasado entre nosotros. Ahí escribía sobre cosas que había sentido y que nunca me comunicó. Lo imprimí, le hice un montón de observaciones y le reclamé por escribir esas cosas. Ella me dijo que era su forma de pensar y analizar y que estábamos bien, pero a mí me parece que es una mentirosa y terminé la relación. Me duele mucho, pero siento que no puedo estar con alguien que es capaz de mentirme, que piensa o escribe cosas que no me cuenta”.

1. Si usted terminó la relación, le hizo un grandísimo favor a ella. Usted incurre en una violación de la privacidad, al leer un documento que ella lleva sobre sus vivencias, pensamientos y emociones. Pareciera ser que ella escribe para poner sus ideas en orden y luego poder comunicarse con usted. ¿Realmente cree que usted hizo lo correcto?

2. Le pongo este ejemplo, el de un ser humano que ante diferentes eventos de la vida piensa y siente centenares de cosas y luego al momento de la comunicación, hace una edición. Todos los seres humanos se dosifican cuando hablan sobre aquello que han pensado, sentido o visualizado en su cabeza, y esto se llama reflexión y análisis.

3. Usted dice que tenía una relación muy bonita, pero que leyó cosas y se lo tomó todo personal y no se permitió escuchar. Todo ser humano tiene derecho a su intimidad emocional, a la reserva de sus pensamientos, algunos escriben en un diario, otros en la computadora, otros tienen amigos de confianza o familiares con los cuales expresan pensamientos y emociones, y esto no es deshonestidad.

4. Usted decidió leerlo así y colocarse en una posición intransigente e inflexible y considerar que sus acciones fueron correctas y tildar a su pareja de mentirosa a pesar de qué tenían una relación bonita. Creo que está fuera de contexto su accionar y que debería buscar ayuda.