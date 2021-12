“Terminé una relación, pero mi exsuegra organizó un viaje para nosotros”

“Terminé una relación a finales de noviembre porque me sentía muy cansada, pero la familia de mi expareja me invitó a ir con ellos de viaje. Yo la paso muy bien con ellos y me pagaron todo. Yo no podría hacer ese viaje, pero mi suegra dice que lo está haciendo para que mi exnovio y yo tengamos tiempo para hablar más. Ella espera que el viaje sirva para que nosotros volvamos, pero no sé qué hacer”.

1. Decir: “no sé qué hacer”, es una manera muy sutil de patear el balde o delegar la responsabilidad emocional que tiene con usted misma, con la vida, el universo o con un tercero y desde esta óptica no se puede vivir.

2. Si usted terminó la relación y está clara sobre por qué no podía continuar, mediante un proceso absolutamente claro y válido, entonces la decisión tomada fue la correcta. ¿A quién le corresponde trazar un camino? No es su expareja o a su exsuegra los que deciden, es usted. Ella la llamó y le propone un viaje y dice que tomó la decisión de hacerlo para que usted y su exnovio puedan regresar. ¿Esto es lo qué usted quiere?, ¿le parece que un adulto debe tomar decisiones con base en lo que otro adulto le indica?

3. Es un tema que debe decidir, pero usted también dice: “yo no podría viajar”, porque no puede pagar este viaje, pero, ¿le parece que hacer esto le suma bienestar emocional?, ¿le suma claridad?, ¿puede elegir libre y conscientemente o simplemente está dejando que una circunstancia externa, que suena atractiva, le lleve replantear su vida? Esto no es en función de lo vivido con su expareja, sino en función de lo que su exsuegra considera que debe ser prudente y correcto.

4. La adultez presupone que cada uno se define desde la independencia emocional, y sí la contrariedad emocional a veces no es sencilla de manejar, es mejor que analice, vea los hechos y tenga claridad sobre por qué se tomaron estas decisiones para luego definir cómo va a actuar.