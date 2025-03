Thais Alfaro explicó el serio motivo que la alejó de canal 7 esta semana

Thais Alfaro no apareció esta semana presentando Buen día. Fotografía: Instagram Thais Alfaro. (Instagram/Instagram)

Un motivo bastante serio alejó de las cámaras, temporalmente, a la presentadora de canal 7, Thais Alfaro.

La periodista y figura de Buen día explicó este viernes el motivo de su ausencia durante esta semana en la revista matutina, aunque sí trabajó desde la casa.

Según narró Alfaro, el lunes en la tarde, después del programa de Teletica, se comenzó a sentir bastante mal y los tres días siguientes la situación en lugar de mejorar, se agudizó.

“Quiero contarles que esta semana he estado un poquito lejos, incluso lejos del trabajo, hice teletrabajo porque estuve muy afectada del pecho por una gripe”, contó Thais.

Thais Alfaro reveló que de niña la internaban mucho por cuadros asmáticos. Fotografía: Instagram Thais Alfaro. (Instagram/Instagram)

“Desde el lunes en la tarde me empecé a sentir mal y ya los siguientes tres días me empecé a sentir muy mal. Hice teletrabajo, me estuve cuidando mucho, tuve muchos aliados que ya hoy (el viernes) consiguieron que me sintiera mejor”, agregó.

Thais contó que batalló contra la fuerte gripe con té, gomitas de vitamina C y otras cosas que, gracias a Dios, la hacen sentir mucho mejor.

Alfaro reforzó lo serio que vivió con una confesión que hizo de sus tiempos de niño, cuando constantemente era internada por cuadros asmáticos.

Thais Alfaro presenta Buen día junto a Natalia Monge, Nancy Dobles, Jennifer Segura y Daniel Céspedes. Fotografía: Instagram Buen día.

“De pequeña me internaban constantemente en el Hospital Nacional de Niños por cuadros asmáticos. Por eso siempre me cuido cuando llega una gripe”, refirió.

Esperemos que la simpática periodista siga mejorando y que ya el lunes pueda volver a su trabajo en canal 7 recuperada y con toda la fuerza.