Thais Alfaro expuso a su mamá para contar algo que hace con su hijo menor

La periodista Thais Alfaro, de Buen día, decidió contar una situación que le está pasando con su hijo más pequeño para abrir el debate de si los nietos cambian la actitud de las abuelas y si al final siempre ganan las abuelas.

La presentadora de Teletica contó que cuando ella y su hermano se críaban su mamá era la más estricta con el orden y todo se los botaba o Dios guarde un juguete mal puesto en el camino, ahora es todo lo contrario desde se convirtió en abuela.

Thais tiene dos hijos, Josué de 7 años y Mateo, de 2 añitos. Su mamá es quien se ha encargado de cuidarle a ambos, pero más al segundo, por eso decidió contar una anécdota que le está para saber si solo es su caso.

Thais Alfaro contó que su mamá es otra desde que es abuela

“Mi mamá siempre fue superestricta con el orden y el aseo de la casa. Nunca nos permitió a nosotros dejar ni un juguete, ni un zapato, nada mal puesto ni en la sala ni en nigún lugar donde no tuviera que ir. Si por alguna razón dejábamos algo ahí, ella llegaba con su amenaza de: ‘se lo voy a botar’, y lo botaba. Con mis hijos es increíble, mi mamá parece que es otro ser humano, la casa de mis papás se convirtió en la juguetería de mis hijos, hay pianos, guitarras, juguetes, todo lo que ustedes se pueden imaginar en la sala, lo que antes para nosotros era un problema, ahora para mi mamá es una alegría”, mencionó.

Pero eso no es todo, la presentadora contó que la conexión entre su hijo Mateo y su mamá es tal que en ocasiones cuando están juntos es como si ella no existiera para su bebé.

Además, de que muchas veces le ha tocado llevárselo para su casa en Grecia, de Alajuela, llorando en el camino porque ya no está la “Tita”.

Thais Alfaro y su hijo menor Mateo se la pasan haciendo videos juntos que comparte en sus redes sociales.

“Mi hijo Mateo está con mi mamá y yo no existo. Su tita es su tita y prefiere estar con su tita. De hecho, hemos llegado al punto que separarlo de la tita para llevarlo a la casa es un martirio porque llora como no les puedo explicar. Ese amor de los nietos a las abuelas y las abuelas a los nietos es algo lindísimo y de las cosas más hermosas que me ha dejado esto de la maternidad”, menciona en el video.

Thais le preguntó a sus seguidores de Instagram si también les pasa igual y recibió muchos mensajes de abuelas felices contándoles sus anécdotas con sus nietos y más de una madre le respondió: “confirmadísimo mi mamá también es otro ser humano con mis hijos”.

Será que sí es cierto eso de que al final ganan las abuelas, como dice la periodista. ¿Usted qué dice?.