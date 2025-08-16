Thais Alfaro quedó como loca con una oportunidad que tuvo en Las Vegas

Thais Alfaro es presentadora de Teletica. Fotografía: Instagram Thais Alfaro. (Instagram/Instagram)

Como loca. Así quedó Thais Alfaro luego de una experiencia que vivió en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos, y que pocos se pueden dar el lujito.

La presentadora de Teletica celebró el Día de la Madre en la llamada ciudad del pecado, donde asistió al concierto de nada más y nada menos que los Backstreet Boys.

Thais Alfaro llegó bien identificada con los Backstreet Boys. Fotografía: Instagram Thais Alfaro. (Instagram/Instagram)

El grupo se presentó en The Sphere, un famosísimo recinto de eventos masivos de la concurrida ciudad de Nevada.

Alfaro contó que tuvo al grupo muy cerquita de ella, y mencionó que vivió una experiencia como nunca antes la había tenido en Costa Rica, además de que no le gustan mucho los eventos masivos.

Así de cerquita estuvo Thais Alfaro de uno de los grupos de sus amores

“La mejor experiencia que he vivido en un concierto. No soy tan fanática de ir a conciertos. Los tumultos y esa cantidad de personas no son mi momento favorito, pero era necesario ir a este espectáculo”, afirmó Alfaro.

La simpática periodista y conductora de Buen día, de canal 7, dijo que el concierto no solo cumplió con sus expectativas, sino que las superó. “Los teníamos muy cerquita”, contó.

Thais Alfaro dijo que ella y sus acompañantes quedaron sin palabras. Fotografía: Instagram Thais Alfaro. (Instagram/Instagram)

Por supuesto que compartió videos del show que, efectivamente, se ve que estuvo increíble.

