Thais Alfaro reveló lo que hace para cumplir con algo que “nadie puede hacer” por ella

Thais Alfaro, presentadora de Buen día de Teletica, contó cómo es su vida de ajetreada en el día. (Instagram/Instagram)

La presentadora de Buen día, Thais Alfaro, compartió con sus seguidores una reflexión sobre lo difícil que puede ser encontrar tiempo para hacer ejercicio cuando se tienen múltiples responsabilidades durante el día.

La comunicadora contó que se levanta todos los días a las 4:15 a. m.y que, aunque le gustaría aprovechar esa hora para entrenar, debe alistarse y ayudar a sus hijos a prepararse para llevarlos a la escuela.

Por las tardes tampoco la tiene fácil, pues lleva a sus dos hijos a clases de fútbol y de natación, además de acompañarlos en los estudios y en las tareas.

A eso se suman sus compromisos laborales, como grabar videos y todas las labores necesarias para dejar listas las meriendas, los almuerzos y demás cosas para el día siguiente.

Thais Alfaro mostró cómo hace para cumplirse con el ejercicio

Sin embargo, Thaís tiene claro que el ejercicio no debería ser una opción, por lo que busca diferentes momentos para hacerlo, aunque no siempre pueda ir al gimnasio.

“Yo a veces lo hago de noche, otras veces a la hora del almuerzo y así, aquí en mi casa”, contó la vecina de Grecia de Alajuela.

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Incluso mostró que utiliza unas pesas que le regaló su mamá para entrenar desde casa y reservar ese espacio que considera necesario para ella.

“Cumplí con lo que nadie puede hacer por mí. ¡Gracias Dios!”, escribió la presentadora en un video en el que muestra su rutina.

Con su mensaje, Alfaro quiso dejar claro que no siempre se necesitan grandes cantidades de tiempo ni condiciones perfectas para mantenerse activo, sino buscar la manera de incluir el ejercicio dentro de la rutina diaria.