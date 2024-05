Thais Alfaro sorprende con estas confesiones sobre su faceta como mamita

Thais Alfaro, presentadora de canal 7, está estrenando look. (Instagram)

Thais Alfaro sorprendió en las últimas horas con tiernas publicaciones que hizo en redes acompañada de sus hijos y que las aprovechó para hablar de su faceta como mamá.

La presentadora de canal 7, de 32 años, se estrenó como mamá el 30 de agosto del 2017 cuando dio a luz a Jonathan Josué, fruto de su primer matrimonio con el también periodista Jonathan Villarreal.

LEA MÁS: Con íntimas fotos, Thais Alfaro festeja un gran momento de su vida

El 11 de abril del 2002, Alfaro le dio la bienvenida a este mundo a su segundo retoño: Mateo, que es de su segundo y actual matrimonio.

Thais Alfaro junto a Jonathan Josué, su hijo mayor. (Instagram)

La periodista y presentadora de Buen día compartió algunas historias con videos de sus hijos dándole amor y demostrándole todo el cariño que le tienen a ella y eso dio pie a la linda y tierna confesión que hizo la guapa sobre la maternidad.

“Esto me hace mejor ser humano, me reta cada día, me ocupa los días, la mente y el corazón. Jamás pensé que ser mamá era así”, escribió Alfaro en el último de esos amorosos y lindísimos videos que compartió con sus miles de seguidores.

Thais Alfaro y Mateo, su hijo de dos años. (Instagram)

LEA MÁS: Thais Alfaro visitó un lugar que la “reencontró” con la periodista María del Mar Umaña

Thais habló de lo realizada que se siente como mamita horas antes de enseñar en redes sociales un pequeño refrescamiento que se hizo en su imagen, ya que se cortó un poquito el pelo y ahora se ve mucho más guapa y joven de lo que, de todos modos, ya es.