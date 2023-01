The Last Of Us: la serie de HBO que es tendencia en redes sociales

(HBO)

The Last Of Us, se estrenó el 15 de enero y ya es tendencia en redes sociales, en pocos días ha logrado cautivar a millones de personas en el mundo.

La serie está basada en un videojuego y producida en conjunto por Sony Pictures Television, PlayStation Productions, Naughty Dog, The Mighty Mint y Word Games.

Esposa de Dani Alves: “Corazón, aguanta tanto dolor, por favor”

En ella se desarrolla la historia de Joel, interpretado por el actor Pedro Pascal, un contrabandista encargado de escoltar a la adolescente Ellie (Bella Ramsey) a través de un Estados Unidos postapocalíptico.

Se estima que es la producción televisiva más grande de la historia de Canadá, donde el rodaje duró aproximadamente un año.

La primera temporada de este proyecto consta de 9 episodios, el primero salió al aire el 15 de enero, el segundo el 22 y el próximo domingo 29 estará disponible el tercero.

La serie se puede disfrutar en la plataforma de streaming de HBO Max.