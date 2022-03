Tía Florita celebra sus 95 años con toda la pata y mensajes positivos

Tía Florita celebró sus 95 años, no es cualquiera el que se ve así. Facebook.

La chef Tía Florita celebró este miércoles sus 95 años de edad y según se ve, está con toda la pata.

La señora, quien parece que come años, publicó en sus redes sociales un par de fotos festejando esta fecha tan importante.

“Hoy celebro 95 años llenos de bendición, trabajo y cariño. Le agradezco a Dios por todo lo que me ha dado, a mi familia y a todos ustedes que siempre me llenan de mensajes de amor. ¡Los quiero mucho!”, escribió en sus redes.

Aunque ya no se le ve en televisión, sí está muy activa en las diferentes plataformas, en YouTube, por ejemplo, pasa compartiendo sus tradicionales recetas con las que se le salva a más de uno que aprende a cocinar gracias a sus consejos.

[ 'E mail' endulzó a Tía Florita y a la nuera ]

Quedó atrás.

Recordemos que una bronca que tuvieron Tía Florita y su nuera Viviana de Echandi quedó atrás en el 2017, tras muchos años de conflicto.

Ellas fueron a la inauguración de la escuela de cocina Sabores en las instalaciones de Grupo Nación, en Llorente de Tibás.

Un correo electrónico hizo posible que las reconocidas chefs Tía Florita y Viviana de Echandi probaran el dulce sabor de la reconciliación después de casi 10 años de estar distanciadas.

Una de las sorpresas que se llevaron los asistentes se dio cuando las vieron compartir durante la velada como si nada hubiera pasado. La foto en la que salen juntas y sonrientes despejó dudas pero abrió preguntas.

Las reconocidas figuras de la tele estaban chivas. Doña Flora de Echandi, Tía Florita, reclamaba que su nuera, Viviana Muñoz, se había adueñado de su espacio “Cocinando con Tía Florita” en canal 7 para ponerle “Viviana en tu cocina”.

Durante años hubo dimes y diretes y hasta la justicia entró para solucionar el problemón.

Pero, según contó Viviana, un día de iluminación decidió escribirle un correo electrónico a su suegra.

“El acercamiento fue hace como un año, pero la prensa no se había dado cuenta hasta ahora que ustedes pusieron la foto en las redes sociales. Le mandé (a Flora) un correo pidiéndole si su hijo (Carlos) y sus nietas podían visitarla, que yo me quedaba por fuera de todo esto. Al día siguiente ya la fueron a visitar”, detalló Viviana.

“Hay gente que ahora anda diciendo que el acercamiento se dio por la muerte de mi mamá, que fue hace un mes, pero no es cierto, fue desde hace mucho más tiempo”, agregó Viviana.

Viviana, quien fue Miss Costa Rica en 1991, detalló que no hubo una reunión posterior al correo para pedir perdón ni nada de esas cosas. El acercamiento se ha dado de forma natural, pasito a pasito, como la pieza de Luis Fonsi.

“Dios actúa de formas diferentes, no sabemos por qué tuvimos que enfrentar esto, quizá Él quería usarnos como testimonio y que fuéramos un ejemplo para otras familias para entender que el olvido, cuando se da, se hace de corazón”, dijo Viviana.

La exreina de belleza contó que la alegría llegó a la familia y que ahora las delicias que cocinan ambas endulzan las mesas de sus hogares y los corazones de los Echandi.

“Ahora la comida va y viene. Mi esposo es el que trae y lleva comida de una casa para otra y compartimos (la comida) con mucha ilusión”, mencionó.

La querida Tía Florita dijo que cuando hay algún problema y este se resuelve es mejor no hacer muchos comentarios. Las heridas se podrían abrir de nuevo y nadie desea eso.

“Fue como que el diablo metió la cola. Fue un lunar que uno no quiere y menos con la familia, porque me llevo muy bien con todo mundo, y según una encuesta el 85 por ciento de los costarricense conocen, y además, quieren a Tía Florita, y cómo iba a ser posible que de todos, el problema fuera en mi familia y con mi nuera, por eso esto (el acercamiento) me da una gran tranquilidad”, opinó la chef.

La experimenta chef de 90 años aseguró, entre risas, que ella es muy protocolaria, así que el acercamiento que se ha dado con su nuera no significa que la van a ver dándose besos y esas cosas.