Tía Florita recibe una gran noticia que la dejó feliz y agradecida

La querida Tía Florita recibió hace unos días una noticia que hizo pública este lunes entre emoción, felicidad y agradecimiento.

A través de una publicación en su Facebook, la popular chef celebró que este fin de semana participará como invitada especial en el Festival Blanca Navidad, que se celebra este 28 y 29 de noviembre en Liberia, Guanacaste.

Tía Florita es una de las figuras de la televisión costarrricense más queridas y respetadas del país. Fotografía: Facebook Tía Florita. (Facebook/Facebook)

Una orgullosa guanacasteca

“Yo soy orgullosamente guanacasteca, nieta de don Federico Sobrado Carrera, quien fue dueño de la Hacienda Tempisque en Liberia. Por eso, compartir con ustedes en una fecha tan especial me llena de alegría y emoción. Será una noche llena de música, alegría y diversión, un momento muy especial para reunirnos en familia y celebrar esta hermosa época del año”, afirmó doña Flora Sobrado.

La vecina de San Pedro de Montes de Oca agradeció a la organización de la actividad navideña por el esfuerzo de preparar una actividad que reúne a la comunidad en una época de tanta fraternidad.

Tía Florita comunicó la hermosa noticia que recibió a través de esta publicación. Fotografía: Facebook Tía Florita. (Facebook/Facebook)

“Será un honor compartir con todos ustedes”

“Aprecio profundamente el cariño y la confianza que han puesto en mí. Aprovecho también para enviar un saludo muy especial a la querida provincia de Guanacaste, y en particular a la hermosa ciudad de Liberia. Será un honor compartir con todos ustedes en esta Blanca Navidad. Con mucho cariño, Tía Florita”, finalizó la empresaria su comunicado.

Un duro 2025

Esta invitación llega a Tía Florita en el cierre de un año que ha sido muy desafiante para ella, luego de que el 11 de mayo su hijo, Carlos Echandi, falleciera a los 69 años producto de una complicación renal que deterioró su salud en días.

