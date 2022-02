Tía irá a concierto de Gondwana para homenajear a sobrino asesinado

Gondwana Gondwana estará este sábado en la Expo PZ.

Este sábado, cuando el grupo chileno Gondwana se presente en la Expo PZ, a partir de las 4 p.m., habrá dos personas muy especiales que cantarán a todo galillo sus canciones, una de manera presencial y otra en espíritu.

Jessica Navas es una de ellas y a pesar de no ser tan fanática de la banda, llegará al concierto para recordar a su sobrino Carlos Alberto Morales, quien fue asesinado a los 17 años, el 23 de febrero del 2014 en Heredia, cuando salía de una fiesta con sus amigos.

Como muchos jóvenes, Carlos Alberto era fiebre de la música reggae que canta la agrupación y siempre andaba invitando a los demás a que la escucharan.

Como parte de las memorias que la vecina de Buenos Aires de Puntarenas guarda en su corazón, es una ocasión en que su sobrino estaba oyendo una pieza de Gondwana y le dijo a su tía que la escuchara con él, pero en el corre corre diario Jessica no le puso atención; ocho años después se ha convertido en el himno perfecto para tener un ratito juntos, aunque él ya no esté con nosotros.

“Le encantaba la música del grupo y un día me pidió escucharla con él, yo más bien le dije que dejara de escucharla, que era música tonta, pero yo ni ponía cuidado a lo que decía. Cuando falleció, a los días soñé con él, estaba arrecostado en un poste en el corredor de la casa escuchando esa canción, yo me desperté llorando y me acordaba de que la canción decía: ‘eres mi estrella que brilla en el cielo’, entonces la busqué y supe que era ese grupo y que era la canción a la que no había querido ponerle atención”, aseguró Navas, haciendo referencia del éxito Verde, amarillo y rojo.

Carlos Alberto Morales Carlos Alberto Morales murió a sus 17 años y era fan de Gondwana. Cortesía.

Jessica se enteró hasta este jueves que el grupo venía para el país y como si fuera obra del destino, a un lugar que le queda no muy lejos de su hogar.

No lo pensó mucho y se puso a investigar si todavía había entradas disponibles y adquirió la suya. De momento no sabe si alguien la acompañará, pero está segura de que contará la presencia de su sobrino.

“Creo que una amistad de mi esposo va a ir, entonces estoy viendo, sé que alguien tiene que aparecer y si no me voy sola porque yo a ese concierto tengo que ir”, señaló.

Aparte de “Verde, amarillo y rojo” le gusta mucho “Armonía de amor” y otras piezas de la banda de reggae.

“A mí por eso es que me dio tanta tristeza porque al final la música de ese grupo es bonita. La lección que me quedó es que uno siempre tiene que ponerle atención a los niños y jóvenes, hacerlo desde los zapatos de ellos y eso es en lo que fallamos muchos adultos, luego quedan estas experiencias, para mí, esa música solo hablaba de droga y cuando le puse atención a la letra entendí por qué le gustaba tanto”, dijo la tía.

Jessica Navas Jessica Navas no olvida a su sobrino y por eso, irá al concierto de Gondwana. Cortesía.

Triste momento

A Carlos lo asesinaron a puñaladas hace ocho años, un crimen por el que nunca se hizo justicia.

“No supimos nada de él desde el sábado hasta el lunes, no sabemos si fue para asaltarlo o qué, se supo quiénes fueron pero los testigos por temor no declararon.

“Si fuera una enfermedad o algún accidente, quizá uno se resigna más rápido, pero cuando suceden estas cosas es demasiado doloroso”, afirmó.

Su tía lo recuerda como un jovencito dulce y buena gente.

“Era la persona más dulce y boba que usted se puede imaginar, era el hijo de mi hermano mayor, un niño porque a esa edad todavía era un niño. Su muerte fue algo terrible para la familia, es un dolor que vamos a cargar hasta el día que nos muramos”, comentó Navas.

Les llegó

Gondwana llegó este jueves al país y aprovechamos para contarles a sus integrantes la historia de Jessica y su sobrino y desde luego que los conmovió.

I-locks Labbel, bajista y uno de los fundadores del grupo dijo que esta historia es realmente conmovedora y que le encantaría poder compartir con ella.

“¡No te lo puedo creer! Dentro de lo triste que es la historia tiene algo lindo que es la comunicación entre ellos, que él le vuelva a proponer que nos escuche es más interesante aún, ojalá tenga la oportunidad de conocerla, es revitalizante para uno escuchar estas historias.

“Yo creo que todo esto tiene que ver con el contenido de las canciones porque son hechas con experiencias propias, fáciles de interpretar por otras personas que se identifican con ellas”, dijo el bajista.