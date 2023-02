Tica a la que Shakira le abrió la puerta de la casa: “Lo que me faltó fue llevarle una tarjeta”

Shakira al escuchar a la tica cantando como ella salió al balcón de su casa, pero después se fue a la puerta a saludarla personalmente. Instagram

La brumosa Sharon Chacón aún está que no se la cree luego de cumplir su sueño de conocer personalmente a Shakira y cantarle en su cumpleaños.

La tica, quien tiene cuatro años viviendo en Barcelona, España, contó que no ha parado de recibir mensajes de felicitaciones al ver que su encuentro con la colombiana salió en muchos medios internacionales.

“No he parado de leer mensajes, vieras que me duele la cabeza de leer. Le decía a un amigo que ya no quiero leer, que yo solo quiero que me escriba la Shaki”, dijo entre risas.

Un mariachi que llegó a la casa de la cantante le pidió a Sharon que cantara con ellos para que la colombiana los escuchara. Instagram

Sharon confesó que ahora su mayor deseo es ver, aunque sea, un corazoncito (un me gusta) de Shakira en una de sus publicaciones, o que le escriba para decirle que la quiere contratar como su corista, luego de escuchar que canta igualito a ella.

Ella estuvo en la residencia de la artista este 2 de febrero para su cumpleaños número 46 y hasta le cantó junto a un mariachi, que también llegó a serenatearla en su día.

“Me han escrito muchos amigos y otra gente con la que hace mucho no hablaba y así. Por ahí también me escribió un periodista, porque hice como clic con el periodista del Gordo y la Flaca, que es un catalán de espectáculos, y me dijo que le mandara un video, porque también lo iba a colgar en sus redes y si lo cuelga ahí sí ya que me hice ‘famous’ (famosa)”, mencionó.

A raíz de lo sucedido y como la entrevistaron varios medios extranjeros, decidió alimentar más su cuenta de TikTok (@Shakitika) para generar más seguidores. Dicha cuenta la creó hace como cuatro meses, pero no tenía contenido.

Sharon contó que ha seguido la carrera de la colombiana y que en los karaokes siempre se canta una pieza de ella mínimo. Instagram

“Espero a través de TikTok llegarle a la Shaki. A mí lo que me faltó fue llevarle una tarjeta y que llevara mis datos, pero no se me ocurrió”.

A la costarricense siempre le ha gustado la música de la colombiana y cuando va a los karaokes siempre se echa una pieza de ella, porque descubrió que puede imitar muy bien su tono de voz.

Han aumentado los seguidores, pero lo que más aumenta son las vistas, es una locura, tenía 16 mil vistas en 7 horas”. — Sharon Chacón

Por eso cuando le cantó a la artista frente a su mansión todo el mundo tenía que ver con ella por lo bien que se escuchaba cantando.

“Me han mandado notas de la tele, amigos que me vieron ayer en las noticias aquí en España, y ahora me escribió otra chica que salió algo en Ecuador, en Argentina y en varias páginas, salió una nota en Hola! (la revista) y pusieron que yo canté con un mariachi, que era una artista que imitaba la voz de Shaki, pero no pusieron mi nombre, porque nunca me preguntaron nada”, contó.

Shakira salió de su casa a saludar a Sharon luego de escucharla cantar igual que ella. Instagram

Sharon asegura que todo lo que le está pasando lo resume como una locura, porque fue algo que no planeó y que jamás se esperó poder abrazarla y cantar un pedacito de “Antología” con ella.

Ella también opinó que no sigue la carrera de Gerard Piqué, pero que sí cree que se equivocó como hombre, pero que como consteladora familiar, cree que lo de la separación de ellos puede venir de situaciones pasadas de su cadena familiar.