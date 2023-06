Tica en Medio Oriente cuenta el platal que gastan allá por línas de teléfono y placas de carro

Una tica llamada Yohaidy Rojas, dio a conocer dos curiosidades sobre algunos países árabes, que dejan con la boca abierta a más de uno.

Yohaidy Rojas es la tica en medio oriente que comparte su experiencia. TikTok.

La muchacha, mediante su cuenta de TikTok, contó que en los países árabes no es tan importante el número de placa de los carros, ni tampoco el celular, sino el número telefónico.

“En países árabes la gran mayoría de personas pueden tener acceso a carros de lujo, aunque aquí en Dubai la mayoría son de alquiler, entonces lo que hacen los millonarios para mostrar su nivel adquisitivo, es comprar placas”, dijo en el video.

La guapa muchacha cuenta que entre más pequeño sea el número de placa, son más caras.

Rojas compartió un extracto de un video donde se estaba subastando una placa, la cual solo tenía un número, y fue subastada en 15 millones de dólares (8,107,178 mil colones), y expresó que con los números de telefóno pasaba similar, entre más sencillo es más cariñoso.

La tica puso un ejemplo, donde se muestra en el video que uno de los números puede costar hasta 32 mil dólares, es decir, poco más de 17 millones de colones.

“La placa del corvette de mi amigo es 8009 y tiene tres carros con la misma placa, y no me había mencionado eso”, “Wao, qué loco”, “Una locura, hasta donde llega una persona que no sabe nada lo que es la pobreza, mejor que den plata a alguna organización, sería mejor visto”, fueron algunos comentarios de los seguidores de la joven.