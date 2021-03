En mi caso, no es la primera vez que hago una cuarentena. Cuando todo inició, yo tuve una operación y no podía salir de mi casa, entonces no se me ha hecho difícil, además, yo amo mi tiempo personal y le saco provecho a eso, de igual forma nos han tenido con muchas actividades por lo que no se ha hecho tan duro, también he podido pensar en cada paso que voy a dar con el concurso. Lo extraño ha sido que solo puedo ver por una ventana y veo que no es mi país, pero por lo demás es como si estuviera en mi casa.