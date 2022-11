Tica que bailó con Bad Bunny dice que su sudor “sabía a gloria”, pero luego se arrepiente

Bad Bunny se presentó el 24 de noviembre en el Estadio Nacional. Foto: John Durán (JOHN DURAN)

Una seguidora de Bad Bunny que asistió al concierto del pasado jueves 24 de noviembre, en el Estadio Nacional, se ha vuelto famosa en las últimas horas luego de que circulara un video suyo, en TikTok, en el que asegura que el sudor del cantante “sabía a gloria”.

La joven, identificada en dicha red social como @picis.baby, contó que esa noche fue el mejor día de su vida y que aún no podía creer que le bailó, lo besó y que lo arrepelló todo.

“Me dio un beso, yo se lo devolví aquí en el cuello y sentí su sudor y sabía a gloria”, menciona.

Tica que bailó con Bad Bunny: “Puedo asegurar que fue la mejor noche de mi vida”

Este martes por la noche la joven volvió a subir otro video en el que aclaró que se arrepiente de haber dicho lo del sudor del “Conejo malo” y que jamás se hubiese imaginado que su video se volviera tan viral.

Mucha gente le tiró por lo asqueroso que sonó su relato y porque para la mayoría, ella se pasó con el cantante, quien al parecer no quería besarla y ella era la que insistía.

“Sí, admito que tal vez me pasé un poquito o mucho como me expresé, pero es que sí estaba muy emocionada. Quiero decir que con lo del sudor sí me arrepiento en haber dicho eso”, dijo.

La muchacha dice ser una gran fanática del reguetonero y que se dejó llevar por la emoción de tener a su artista favorito tan cerca.