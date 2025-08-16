Tica que salió en serie de Luis Miguel y trabajó en Telehit presume su tercer embarazo

Adina Burak luce feliz la pancita de su tercer embarazo. Fotografía: Instagram Adina Burak. (Instagram/Instagram)

Adina Burak, la talentosa costarricense que actuó en la mediática serie de Luis Miguel, lleva días presumiendo en sus redes su tercer embarazo.

La guapa vive en México desde el 2017, cuando llegó a estudiar en el Centro de Educación Artística de Televisa.

Burak se quedó viviendo en tierras aztecas, y allá se casó con un atractivo mexicano con quien ya espera a su tercer bebé.

La también expresentadora del canal musical Telehit ya está bastante adelantada en el embarazo de su tercer hijo, según se aprecia en las últimas fotos que compartió desde la playa en unas vacaciones en las que anda.

Adina Burak contó que se convertirá en mamá por tercera vez en diciembre. Fotografía: Instagram Adina Burak. (Instagram/Instagram)

“Días de vacaciones y mucho calor”, escribió la guapa en el posteo de Instagram, donde dejó ver el tamaño de su pancita, gracias a que posó en vestido de baño.

Fue el 12 de junio pasado cuando Adina dio el feliz anuncio de que su familia crecía y que el nuevo integrante nacería en diciembre próximo.

“Y sí, nos agrandamos en todo sentido, y la panza no da más. Diciembre 2025. Pronto, familia de 5”, escribió a mediados de junio en sus redes al dar la noticia. Desde entonces, la macha muestra a sus miles de seguidores la evolución de su pancita.

Adina Burak junto a su guapo esposo mexicano y papá de sus tres hijos. Fotografía: Instagram Adina Burak. (Instagram/Instagram)

Adina pasó por la televisión costarricense en programas como Ondívedu, que se transmitió por el desaparecido Canal 9 y de donde también surgió Natalia Carvajal. Luego se fue a vivir un tiempo a Israel donde, además de estudiar, trabajó en el canal Fashion TV de ese país. También vivió en Barcelona, España.

Tras llegar a México y formarse artísticamente allá, la simpática actriz actuó en siete capítulos de la serie “Mi marido tiene familia” y en el episodio cuatro de la serie de Luis Miguel, en la que interpretó a la cantante Yuri gracias a su parecido físico con ella.

Adina Burak (de blanco) interpretó a Yuri en la serie de Luis Miguel. Fotografía: Archivo GN.

Desde La Teja y desde Costa Rica, le deseamos a Adina muchas felicidades.