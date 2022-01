Tica tiene 60 años, es madre, abuela y le hace el pique a cualquiera levantando peso

Doris Chaves Doris Chaves tiene 60 años y los vive con la mejor actitud. Cortesía

Tiene 60 años, es abuelita de dos, madre de cuatro, informática, a sus 58 se certificó como entrenadora personal y puede rajar que le hace el pique a cualquiera a la hora de hacer ejercicios y levantar pesas.

Hablamos de Doris Chaves, quien está dando de qué hablar en el país debido a su disciplina y ejemplo, no solo para las personas de su edad, sino para todos.

Sin duda, la vecina de Curridabat llama la atención desde que se le ve. Se le nota una energía y unas ganas de vivir que no todo mundo tiene.

Al ver su cuerpo y lo que logra levantar, cualquiera diría que la señora lleva toda la vida metida en un gimnasio, pero no, ella empezó a ponerle en serio al ejercicio cuando inició la pandemia, así como muchísimas personas en el mundo, con la diferencia de que logró agarrarle el gusto y no lo soltó.

“Siempre he sido muy activa, de ir a natación, ir a cletear, buscaba hacer algo, pero cuando he tenido mejores resultados es en estos dos años. He logrado cambiar mi vida de manera integral. Ahora como bien, manejo mejor el estrés, tomo más agua y sigo un plan de entrenamiento, antes me costaba mucho el asunto de la soledad y ahora soy muy segura y no me afecta”, aseguró.

Al ser tan hiperactiva, encontró la manera perfecta de combinar su empresa de desarrollo de software, con el entrenamiento personal, profesión en la que se certificó hace dos años.

Su meta es ser independiente y funcional durante toda su vida. Cortesía.

“Mi hija también es coach y estudió en la escuela Complex, un día le dije que quería sacar esa certificación, al principio me daba miedo porque iba solo gente joven y yo con 58 me daba inseguridad. Llamé y metí, fue como pensaba, que solo había gente menor de 40 años, pero recuerdo que les llevaba la cafetera, el chorreador y les hacía café, más bien era la bailarina y pelotera del grupo, pasé bien las pruebas físicas, pero todavía sentía que me faltaba”, contó.

Luego de eso, en su casa empezó a mover muebles y se hizo su propio gimnasio, donde atiende unos clientes de manera personal. Siguió estudiando y fijándose en todos los detalles para destacar.

“Nunca es tarde, yo como soy analista de sistemas soy muy detallista, y en esto un buen entrenador es el que se fija en la técnica, en que la gente haga bien las cosas y no se lesione. Abrí un Instagram y la gente me empezó a seguir y me decía que yo motivaba, eso también me inspiraba a mí. Cuando empecé a entrenar fuerza me fui haciendo fuerte por dentro y se me fueron quitando muchos miedos.

“A mí me encanta lo que es levantar cosas pesadas, ahorita estoy en un entrenamiento de fuerza, de 5x5 (cinco series de cinco repeticiones) con solo cuatro ejercicios, que son peso muerto sumo (200 libras), press estricto (31 libras), back squats (140 libras) y push app (lagartijas, 40 libras), ¿qué me iba a imaginar yo que podía hacer eso?”, comentó.

coach_dorischaves es el Instagram de la entrenadora.

Esta mamá y abuela impresiona a cualquiera. Cortesía.

Sorprende

Su historia está llamando mucho la atención, incluso salió en el programa Informe 11 y dejó con la boca abierta, tanto a las presentadoras Lussania Víquez y Ginnés Rodríguez, como a los televidentes.

Afirma que le han escrito muchas personas para felicitarla, también para piroperarla y hasta para decirle una pachucada, aunque ella dice que en esos comentarios ni se fija.

Sus hijos también están muy orgullosos de ella, aunque no todos son tan aplicados para el ejercicio como Doris.

“Como dicen: ‘Casa de herrero, cuchillo de palo’, algunos hacen un poco de ejercicio, pero otros dicen que no tienen tiempo, yo les explico a todos que después de los 30 el cuerpo va perdiendo músculo y hay que ser disciplinados para poder estar saludables cuando estemos en la tercera edad”, contó.

Doris Chaves tiene 4 hijos y hasta a ellos les da el ejemplo.

Hace poco la llamaron para dar clases en el gimnasio Embrance en Sabanilla y los ha dejado encantados.

“Hay gente que llega y no ha visto ni una pesa en su vida, entonces yo les voy explicando desde cero y a mí me gusta mucho ver el progreso y a la gente feliz porque va viendo cosas que no se imaginan.

“Mi meta es motivar a la gente a moverse, que no tenga miedo. A veces tienen 40 años y piensan que ya la vida se les acabó o les agarró tarde. Por dicha mucha gente ha entendido que no es así y viendo mi caso se motivan a hacerlo, pongo fotos un poco sexis, pero no es buscando novio ni nada, es para demostrar que sí se puede porque a mi edad el cuerpo más bien va perdiendo músculo”, afirmó.

Doris dice que el ejercicio no es ningún castigo para ella, lo disfruta y cuando quiere se da un gustito a la hora de comer.

Su gran objetivo es envejecer como una persona independiente y funcional, sin convertirse una carga para los demás.