Tico famoso en Inglaterra vivirá una fiesta doble este 6 de febrero

Daniel tiene 17 años de vivir en Inglaterra. Cortesía Daniel Obando.

La fiesta cívica que viviremos en nuestro país este 6 de febrero, la experimentará de manera doble, pero un poco diferente, el tico Daniel Obando.

Daniel, quien vive en Inglaterra desde hace más de 17 años, es amante de los temas de la realeza por lo que sabe que este no es un día común y corriente para él, pues además de emitir su voto, será testigo de la celebración de los 70 años de reinado de Isabel II.

El tico votará por primera vez en suelo inglés en una biblioteca de la ciudad de Victoria, en el centro de Londres y está feliz de compartir con más compatriotas.

“Hasta ahora me empadroné y me siento emocionado de elegir presidente, también porque voy a poder ver ticos por aquí y eso no ocurre siempre. La embajada de aquí es muy buena y hace eventos muy típicos, se han hecho tamales, comidas y bailes típicos, también alquilan un pub (barcito) que es donde hacen las reuniones”, aseguró.

Obando es famoso en Inglaterra debido al personaje que tenía llamado “Cool Guy” (Mae tuanis), con el cual se dio a conocer en una tienda de recuerdos en el centro de Londres. Allí, gracias a su carisma logró hacerse nombre en medios internacionales, videos y hasta películas. Siempre se le vinculó con la realeza debido a que su brete quedaba cerquita del palacio de la reina.

Incluso, lo llamaban el “Niñero real”, ya que para el anuncio del nacimiento del príncipe Jorge, hace ocho años, él llevó un muñeco y lo chineó por un montón de días. Fue un pacho.

Ahora, asegura que aunque los tiempos han cambiado, de igual manera disfrutará ambas celebraciones.

“Aquí cuando la reina cumple años de mandato dan feriado, la gente sale con mesas a las aceras y decoran todo con la bandera del Reino Unido, toman té o guaro, sacan un queque y ponen una parrilla. Ha habido días en que vienen artistas, no sé cómo será en esta ocasión por el tema de la pandemia, pero sí es especial”, dijo.

Eso sí, el costarricense dice que en nuestro país se vive mucho más la efervescencia de las elecciones, pues no todo mundo está de acuerdo con el tema de la realeza.

Como está tan empapado con esos temas, a Obando le consultamos cuáles características de la reina debería tomar en cuenta un futuro presidente de nuestro país.

“Le admiro la devoción con la que una persona y su familia se entregan a la tradición y cultura de un país para poder exportarla a otros lugares, usted ve Harry Potter, Shakespeare, la revolución industrial, ahora la vacuna de covid-19, todo esto ha salido de Inglaterra y en gran parte gracias a ese apego a las tradiciones”, dijo.

En cuanto a los errores que comete la realeza que debería de evitar el nuevo presidente, la respuesta va por el lado de que hay que mantener un equilibrio entre lo tradicional y la nueva era.

“Creo que ella debería tener la mente un poco más abierta, actualizarse más en cuanto a tecnología y derechos, discrimina a los que no son de sangre azul, vos ves lo que hizo con la muerte de Diana, que no quería bajar la bandera a media asta y te das cuenta que sigue siendo así.

“Eso pasa también en un país, que el presidente es el dueño de esa empresa y a veces es muy cerrado o quizá tiene métodos poco ortodoxos, pero buenos, pero el mismo país es el que no permite salir adelante, creo que tenemos que echarnos al agua y dejar el miedo, pero se necesita un cambio y dejar atrás algunas leyes que ya no funcionan”, dijo.

Actualmente Daniel tiene una finca privada en nuestro país la cual acondicionó para que se convirtiera en un pedacito de Inglaterra en Costa Rica.

“Se llama Britannia CR, es antes de llegar al peñón de Guacalillo, muy cerca de Orotina. Es un sueño para mí porque siempre quise llevarles a los ticos un poco de lo que he vivido aquí y a los ingleses que van a Costa Rica para que se sientan en casa, porque tengo una cabina telefónica, un bar inglés, comidas, cerveza y más”, aseguró.

Especial.

Este 6 de febrero es un día de reflexión para la reina Isabell II en su finca de Sandringham, ya que además de ser la fecha de su acceso al trono en 1952 con solo 25 años, también conmemora de la muerte de su padre (1952), el rey Jorge VI, al que estaba muy unida, a causa de un cáncer de pulmón a los 56 años.

La soberana, de 95 años, que sigue siendo muy popular, suele pasar allí dos meses en torno a Navidad y Año Nuevo, pero este año pospuso su partida del castillo de Windsor debido a la variante ómicron del coronavirus.

Para celebrar el “jubileo de platino”, es decir los 70 años de reinado, la casa real anunció cuatro días de grandes festejos en todo el país para principios de junio.

Reina Isabel II de Inglaterra La reina Isabel asumió el trono a sus 25 años. AFP (Shutterstock images)

El tradicional “Trooping the Colour” o Desfile del Estandarte, que suele conmemorar anualmente su cumpleaños, inaugurará el largo fin de semana -del 2 al 5 de junio- con 1.400 soldados, 200 caballos y 400 músicos.

El 4 de junio está previsto un gran concierto en el Palacio de Buckingham y el 5 de junio unos 200.000 almuerzos del Jubileo, uno de los cuales es en Windsor en el que se espera batir el récord mundial del mayor picnic, con unos 1.600 participantes.

También se han anunciado un concurso de postres y una reconstitución histórica de sus 70 años de reinado, que mezclará la tradición británica con artistas callejeros.

Pese a tanta celebración, las últimas semanas no han sido fáciles para la reina, ya que a mediados de enero le retiró a su hijo Andrés, a menudo descrito como su favorito, todos los títulos militares y patrocinios y le cerró la puerta a cualquier regreso a la vida pública.

Lo anterior, debido a que un juez se negó a archivar un caso en el que Andrés se expone a un posible juicio en en Nueva York por una agresión sexual que ocurrió hace 20 años contra una menor supuestamente proporcionada por el difunto pederasta Jeffrey Epstein.

Una sombra sobre las celebraciones del jubileo, que la reina hubiera preferido evitar.