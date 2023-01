Tico fue el encargado de llevar el Miss Universo a El Salvador: “A nosotros se nos fue el tren”

Lumai Aragón y Nayib Bukele se reunieron y desde el principio fluyó el interés de ambas partes. Cortesía.

El asesor de comercio internacional Lumai Aragón fue la persona encargada de darle una gran alegría al pueblo salvadoreño al llevar el Miss Universo a tierras cuscatlecas, un anuncio que dio el presidente de ese país, Nayib Bukele, el sábado anterior, durante el certamen realizado en Nueva Orleans.

A su vez, el empresario costarricense fue la persona que intentó traer el concurso a Tiquicia en julio del año anterior, que al final quedó en nada a pesar de la bulla que se le hizo en ese momento.

Lumai, quien vive hace muchos años en en extranjero, pero guarda un gran cariño por Costa Rica, aseguró que si no se dio fue porque el exministro de Turismo, Gustavo Segura, no le dio la pelota ni la seguridad que necesitaba para alzarle el pulgar a la organización de que sí se podía hacer el concurso en nuestro país.

-¿Cómo fue esa negociación para llevar el Miss Universo a El Salvador y no a Costa Rica?

El negociador fui yo, tanto en Costa Rica como en El Salvador, no hubo otro mediador. Empecé a negociar directamente con el presidente Nayib Bukele, no fue a través de ningún ministerio; me invitó a Casa Presidencial y nos dimos la mano, ya él le había dado seguimiento a todo, sabía cómo le beneficiaría al país y por eso estaba tan interesado.

-¿Él sabía que Costa Rica estuvo negociando para que el concurso fuera en el país?

No recuerdo hacerle la pregunta a él, pero en su equipo de trabajo sí me lo mencionaron, me preguntaron por qué no se había dado y más detalles.

Ellos creían que fue el Gobierno de Costa Rica el que no quiso y les aclaré que el que decidió no llevarlo al país fui yo por la burocracia que hay.

-¿Por qué?

En un momento, el señor Gustavo Segura se portó de maravilla, no tengo nada en contra de él y creo que lo percibió con entusiasmo, salió a decir que iba a hacer un comité y ya a la hora de la letra menuda empezaron las trabas porque un evento de estos requiere mucha organización.

-¿Pero no fue por el tema de platas?

No, la plata iba llegar por parte de los patrocinadores regionales que existían, ya estaban listos para firmar. El tema fue la garantía política, hay un tema de permisos, las personas que viajan con Miss Universo son 500 y yo soy el único tico, entonces a ellos hay que darles permisos de trabajo, aunque sea por solo dos semanas.

Había muchas gestiones que el Gobierno tenía que garantizar, otro ejemplo es que se necesitaban equipos costosos y para ingresarlos tenían que tener una autorización y que no cobraran impuestos porque después hay que volver a sacarlos a las semanas, pero no sentí la confianza de que se iba a lograr, no fue que me dijeron que no, pero como yo conozco a mi Costa Rica, me vi en la penosa situación de decirle a la organización que no se daban las condiciones cuando ya ellos necesitaban una respuesta para empezar a firmar con los patrocinadores. Solo una marca iba a dar millón y medio de dólares, que ahora se va para El Salvador a poner esa plata allá.

-¿Sintió que no hubo interés o es solamente burocracia?

Para mí fue una respuesta vagabunda y burocrática del exministro de Turismo. Yo le dije a la gente del Miss Universo que esperáramos a las elecciones porque tenía fe en que la persona que llegara iba a venir con ideas frescas y podría aceptar.

Lumai Aragón y Nayib Bukele son los gestores de que el Miss Universo sea en El Salvador.

Pasó y cuando llegó la nueva administración me contacté con Casa Presidencial, ahí me remitieron al ministro y me dieron el número, le pedí una cita, le dije que ya estaba listo para avanzar, que le quería contar los beneficios para el país y que ya tenía los patrocinadores, pero me contestó esto: ‘Muchas gracias, pero prefiero que esto lo vea mi staff para que ellos me informen luego sus opiniones’. Y me dio el nombre de dos personas. No me aceptó la reunión, entonces mejor contacté a Bukele y me fui para El Salvador, tengo que mencionar que la actitud, el liderazgo y la mente empresarial de él es el clímax de esta gestión.

Siempre fue Costa Rica, más con el discurso inicial del presidente Rodrigo Chaves, yo le tenía fe, pero no se dio.

El Salvador celebra a lo grande que será la sede del Miss Universo de este año

-¿Siente que se nos fue el tren?

Sí, le voy a decir lo que sé y no lo que siento. El certamen del 2024 ya está comprado, el 2025 me firman en 22 días y el del 2026 ya está encaminado, o sea, yo creo que sí se nos fue el tren porque la nueva dueña del Miss Universo ya anunció que se lo va a llevar a Tailandia, de donde es ella. Quiere hacerlo por lo menos cuatro años seguidos allá.

El exvicepresidente de Miss Universo Shawan McClain estuvo en el país con Lumai y dieron esperanzas de que el certamen sería aquí. (alonso tenorio)

-En lo personal, ¿le duele que no se haya hecho el MU en Costa Rica?

Es un choque de sentimientos con el éxito alcanzado. Para todos los amigos míos de la industria. Tengo una ganancia de viajes en EEUU desde hacer 18 años trayendo turismo a Costa Rica. Era la oportunidad soñada para hacer crecer la agencia y la industria turismo.

-¿Cómo va la organización en El Salvador?

Están construyendo el edificio donde se va a hacer, va por un 60 por ciento, pensamos que va a ser la última semana de noviembre o a inicios de diciembre. La otra semana tenemos rueda de prensa con la dueña de Miss Universo en El Salvador, le adelanto que será en la Ciudad del Surf (La Libertad).