Tico Gary Centeno hizo llorar a todos en el reality Top Chef VIP de Telemundo

El actor costarricense Gary Centeno está destacando bastante en el reality Top Chef VIP de Telemundo. (Captura Instagram)

Gary Centeno sigue destacando en el programa Top Chef VIP de Telemundo y esta vez no solo fue por lo que cocinó sino por lo que provocó entre sus compañeros a quienes hizo llorar bastante.

A cada participante le dieron una caja donde venía una sorpresa, varias de ellas traían una fotografía, y en la del tico estaba una imagen de su mamá ya fallecida, junto a él y sus hermanos cuando eran pequeños.

El sancarleño contó que su mamá murió (en diciembre de 2021) sin que él le pudiera cumplir dos promesas que le había hecho y que eso siempre lo llevará en su conciencia.

“Ella perdió su casa en algún momento, por cosas del destino, malas decisiones, le embargaron la casa y la perdió y yo le prometí que le iba a comprar una casa, no pude. Y segundo era que conociera a Luna (hija de él), desgraciadamente tampoco pude porque se juntó todo, el pasaporte de Luna no salía y yo quería ir a Costa Rica a verla porque sabía que estaba cerca (de morir) y no pudo conocerla. Ese día que me dieron la noticia de que murió, me encerré en la bañera y fue llorar y llorar y llorar y era eso, que me decía: ‘no pude llevarle a mi hija, no la pudo conocer, no la pudo abrazar’”, mencionó mientras sus compañeros se mostraron muy dolidos con su historia.

Gary Centeno hace llorar a todos en Top Chef VIP

Su mamá falleció producto de un cáncer y un mes antes también había muerto su abuelita. En ese momento el tico estaba participando en el reality de TV Azteca “Todos a bailar”, el cual terminó ganando semanas después.

En el programa de este martes Gary también ganó la oportunidad de recibir la visita sorpresa de su hija Luna lo que terminó de conmover a todos.