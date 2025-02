Tico grabó lo que parece un acto de Xenofobia en su contra en Estados Unidos

Julián Valjota tiene años viviendo en Estados Unidos. (Instagram)

Julián Valverde, conocido tiktoker, vivió una incómoda situación en una tienda en Estados Unidos.

Resulta que el creador de contenido, quien vive en la Yunai, compartió en Instagram un video donde mostraba un outlet donde venden gran variedad de artículos de marca, mucho más barato que en Costa Rica.

Al estar en plena grabación, terminó grabando una realidad que afecta a los latinos en suelo estadounidense, la xenofobia (actitudes, prejuicios y comportamientos que nos llevan a rechazar, excluir y, a menudo, denigrar a personas por ser percibidas como extranjeras).

Julián Valjota, en su clip, mostró un abrigo, unos tacos para jugar bola y algunos tenis, pero de repente empezó a notar una situación extraña. Los dependientes de la tienda comenzaron a seguirlo insistentemente por los pasillos, vigilando cada uno de sus movimientos.

“Estamos muy al norte de Estados Unidos y casi no hay gente que hable español, o que se vea latinita como uno, y la gente de la tienda me está persiguiendo por todo lado donde voy caminando. Me muevo para allá y se mueven ahí”, mencionó.

A pesar de la situación, Julián continuó con su video, mostrando otros productos de precio muy accesibles. El seguimiento no paró y la pareja del influencer, quien es estadounidense, comenzó a molestarse, pues le incomodó.

Mientras el tico estuvo en el local, se tomó la situación con humor e invitó a su comunidad a opinar si se trataba de un acto xenofóbico.

“Salimos victoriosos (risas). Salió barato. La macha (su novia) vio lo que es andar con un latino en la calle... No, no, estoy bromeando. Son cositas que pueden pasar, al final uno no está en el país de uno y a mí me vale”, comentó entre risas.

Julián Valverde, vivió un aparente caso de xenofobia.

Varios de sus seguidores opinaron sobre el seguimiento: “¿Cómo no lo van a seguir? Si nunca se quitó el abrigo con el precio y todo”, “Es igual como cuando voy al supermercado, el guarda me persigue”, “¡Diay! Es que hasta aquí, en Tiquicia, lo siguen a uno, más bien se sintió un toque en casa”.