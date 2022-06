Tico se roba el show en famoso programa de España por besar a mujer en primera cita

William Watson es un turrialbeño que lleva 20 años viviendo en España, pero en esta semana se convirtió en toda una sensación en ese país europeo gracias a su participación en el popular programa “First dates” (primeras citas).

El beso fue muy comentado por medios españoles y en redes sociales.

En ese espacio, como lo dice su nombre, un hombre y una mujer tienen una primera cita frente a las cámaras y al final, luego de conocerse un poco, deben decidir si quieren volver a salir o todo queda ahí. Pero el tico tiró toda la leña al fuego y en ese primer encuentro no le bastó con hablar, ya que le pegó un besote a la mujer a la que recién venía conociendo, llamada Lavinia.

El hecho llamó tanto la atención en España que se hizo viral en redes sociales y medios como Marca, Sport y la cadena SER hicieron publicaciones en sus páginas web.

Pero, ¿cómo fue esa singular cita? Como es la dinámica del espacio, ese primer encuentro inició con una cena en la que aprovecharon para conversar y conocerse. Desde el inicio el tico llamó la atención ya que reveló que sigue compartiendo la casa con su ex y mamá de sus dos hijos, Sebastian y Galaxia. Algo que sorprendió a la oriunda de Rumanía, quien le dijo que los niños ya estaban grandecitos como para saber que sus padres están separados. Él le explicó que en realidad ellos nunca estuvieron enamorados, que eran amigos y “una noche me tomé media cerveza y vino Sebastián”. Una explicación que no sabemos si la convenció. Además, luego nos dijo que en esa casa tienen una terraza para que Sebas, quien juega fútbol, pueda practicar (por cierto, es un niño de 9 años con un futuro prometedor).

Luego Lavinia confesó que le gustan los hombres caballerosos, entonces William aprovechó para contarle que se define como un romántico, a quien le gusta escribir guiones y reflexiones sobre el amor.

Y fue entonces que llegó la ‘hora tatá', la del beso. El presentador del programa, Carlos Sobera, los levantó de la mesa para que bailaran. Y, aunque al inicio Watson se veía un poco nervioso, rápido entró en confianza y besó a la mujer al ritmo de la música.

Aunque parecía un poco sorprendida por la espontaneidad del nacional, luego dijo que no le molestó ya que reconoció que le gusta que el hombre “dé el primer paso”. Eso sí, el tico dice que nunca había besado a una chica en su primera cita.

Al final del programa decidieron volver a salir, pero luego las cosas no salieron tan bien.

Otro elemento que llamó la atención de la prensa española y en redes sociales, fue que segundos después se mostró muy emocionado, e incluso lloró, al hablar de su hijo Sebas, quien se levantó a las 4 de la mañana para ayudarlo a hacer las maletas para su viaje de Barcelona, donde viven, a Madrid, donde se graba el programa.

Finalmente, en una salita más íntima, siguieron los besos y salieron del lugar agarraditos de la mano y revelaron que seguirían saliendo.

Un beso muy comentado

Pero, ¿qué fue lo que dijeron los medios españoles sobre esta cita que se grabó el 4 y 5 de mayo y se transmitió el 15 de junio?

“El momento más curioso de la noche llegó cuando en el restaurante comenzó a sonar música. Al bailar, él se ha lanzado y le ha dado un beso en la boca a su cita, allí en mitad de todo el mundo”, escribieron en el reconocido diario Marca.

“Lo nunca visto en ‘First Dates’: un comensal besa a su pareja”, titula su nota la cadena SER y luego agrega: “A pesar de que William se quedaba un poco cortado al principio, este ha acabado besando a Lavinia frente al resto de personas”.

Aunque parecía sorprendida, la rumana luego dijo que le gustan los hombres que toman la iniciativa.

“Pocas veces en ‘First Dates’ se ha visto algo igual y es que William y Lavinia han desatado el amor en el restaurante desde el minuto uno. William no ha podido aguantarse las ganas de darle un beso a su cita: Lavinia, una chica muy atractiva, rubia y que ha llegado con escotazo a la cena. Ella, tras el beso, se ha sentido muy halagada y ni si quiera se ha apartado, es más, los mimos y los besos han continuado durante toda la cena”, se lee en la nota del diario catalán Sport.

Sintió química

- ¿Cómo llegó al programa?

Un día estaba haciendo unas bromas con un amigo que recién había terminado con una chica, él me molestaba sobre las relaciones que yo había tenido. Me dijo que tenía que ir a ese programa a ver si me escogían pareja. Se lo conté a otra persona y luego se dio la oportunidad, me llamaron y dije que sí, lo tomé como un reto porque mis amigos no me creían que iría.

- ¿Cómo se decidió a besarla tan rápido?

Uno siente, cuando la persona le acaricia o le habla, con cuál intención lo hace. Vi que todo iba bien, directo, no como algo que iba a pasar a futuro sino que iba a pasar ya. Trataba de no distraerme para escucharla con el corazón.

Había una afinidad intelectual y emocional, una química. Todo eso me hizo sentir mejor.

El tico reconoce que quedó impresionado por la apariencia de su cita.

- ¿Siente que se le salió lo tico al ser tan espontáneo con ese beso?

Sí, porque el tico es muy expresivo, en Europa la gente no es así. El tico es más relajado, tiene confianza en sí mismo, si nos gusta algo lo decimos. Es dejarse llevar, disfrutar lo que te da la vida. Ella estaba abierta a eso y no le podía decir que no a la vida.

- ¿En qué quedaron, siguen saliendo?

Tras el programa le expliqué cómo es mi vida, que soy actor y modelo, entonces no tengo un trabajo con horario, no sé cuándo serán. Además que mi hijo juega fútbol y lo llevo a hacer pruebas en diferentes equipos. Le dije que no pondría a una mujer por delante de mis hijos. No lo entendió muy bien y se resintió un poco. Sí nos hemos visto, incluso esta semana viene a Barcelona, pero no sé si estaré en la ciudad, por el trabajo o por mi hijo Sebas, pero intentaremos vernos.

- ¿Lo vacilan mucho en redes o cuando se lo topan en las calles?

Hay una cantidad enorme de memes, yo me río por horas mirando lo que ponen en redes. A ella eso sí las sorprendió un poco, no se lo esperaba, pero le dije que no les hiciera caso.

Sebas me preguntó si había conocido a alguien especial. Cuando llegué me pidió verla en fotos y me hacía bromas por los memes.

Alguna gente que me topo se parte de la risa al recordar los memes, otros me hablan de las emociones que expresé porque acá las personas no son tan abiertas, son frías e introvertidas. En donde vivo la gente es muy respetuosa, solo me dicen que me vieron y que fui original.