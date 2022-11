Tico vivió una verdadera pesadilla en México

Erick Solís siempre anda rodeado de mujeres hermosas. Instagram

Erick Solís, director del Concurso Nacional de Belleza, organizador de certámenes como Miss Grand Costa Rica y Miss World Costa Rica, vivió una verdadera pesadilla en México.

El experto en belleza tiene un tiempo viviendo en Ciudad de México, porque está organizando un concurso allá, y contó en su cuenta de Instagram que fue víctima de robo, que lo drogaron y golpearon luego de salir de fiesta en la zona rosa.

En su en vivo contó que conoció a unos hombres en el bar donde se encontraba y que su mayor error fue ponerse a tomar más de la cuenta y confiar en desconocidos.

“Yo estaba tomando cerveza y ron con coca, se van a pedir ron con coca y me traen el ron con coca, solo escuchen la estupidez, uno a veces cree que no le va a pasar porque se cree muy precavido, pero sí uno también es idiota y comete errores. Yo me sentía normal, no estaba borracho, estaba tomado, estaba feliz, estaba tomando. Eran como la una de la mañana y yo ya me iba para la casa y salgo del bar, ellos me empiezan a decir que no, que es muy temprano, que nos vayamos a otro bar y ustedes sabe que cuando uno agarra confianza, que esto y que lo otro, entonces, les pregunto que a qué bar y me dicen que aquí cerquita, como a los 300 metros, pero que fuéramos en el carro de uno de ellos.

“Yo me subo al carro, era un sedán negro, me subo y se sube el otro muchacho y en lo que yo me subo me golpean la cabeza y hasta ahí llegué porque yo no recuerdo nada más, me golpearon la cabeza muy duro y ya”, contó.

El en vivo que estaba haciendo Erick se cortó y no terminó de contar el cuento, pero en su cara se nota que tiene varios moretones y heridas.

Solís ha estado compartiendo mucho con las ticas Karina Ramos y Karla Gómez, quienes tienen tiempo viviendo en México, y son quienes le han ayudado a desenvolverse en ese país.