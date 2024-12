Tico William Mora se quedó a un paso de ganar esta millonada de Los 50 de Telemundo

William Mora (rosado) quedó entre los semifinalistas del reality Los 50 de Telemundo.

El costarricense William Mora logró quedar entre los 12 semifinalistas del reality de Telemundo “Los 50″ que este lunes 9 de diciembre tendrá su gran final.

El modelo e instructor quedó a solo un paso de poder ganar el gran premio final de 350,000 dólares (poco más de 177 millones de colones) que estaban en juego en este programa.

El musculoso fue eliminado este viernes; sin embargo, seguirá saliendo en el programa porque en la final estarán presentes los 50 competidores que entraron al encierro el pasado 15 de octubre.

“Hoy cierro una gran aventura de vida inigualable y totalmente inexplicable que me ayudó a un crecimiento humano increíble. Gracias por tanto por esta gran aventura. Es una familia que me dejo en mi corazón para siempre. Gracias por todo su apoyo durante todo este proceso”, publicó el tico en su cuenta de Instagram.

LEA MÁS: William Mora ya está en el encierro de Los 50 de Telemundo y luchará por ganar millonada

El costarricense William Mora logró avanzar bastante en el programa Los 50 de Telemundo.

La final la disputarán solo cinco competidores, entre ellos la maquillista y exreina trans Nahomi Mejía, quien figura como una de las favoritas a llevarse el gran premio.

William regresó a México la semana pasada para grabar los últimos capítulos de este reality y, antes de volver al encierro de El León, habló con nosotros y nos dijo estar muy motivado por haber llegado tan lejos.

“La verdad, siempre fui con full motivación y sabía que iba a llegar lejos, pues cada vez que tomo un proyecto lo hago muy en serio. Mi mentalidad siempre es llegar lo más lejos que se pueda y al final quién era famoso o no, quién era conocido o no conocido, no importaba porque al final de cuentas la mayoría de los que estábamos ahí no nos conocíamos, entonces no siempre fue que me fuera afectar y ni ser conocido es una capacidad que le dé ventaja a alguien en este tipo de competencias, me sentía completamente igual a los demás”, dijo.

William Mora se despide de Los 50

El tico además agregó que, logró hacerse un lugar dentro de la competencia tras ir ganando las diferentes pruebas y que eso le ayudó a que sus mismos compañeros confiaran en él y que con eso se queda. Además, de la gran amistad que hizo con algunos competidores como Robbie Mora.

Solo cinco de los 50 competidores que entraron a la cas de El León disputarán la final este 9 de diciembre.

Al finalizar el programa el musculoso mencionó que esperaba volver a algún otro reality de la cadena Telemundo, al cual entró siendo un completo desconocido y se terminó ganando el cariño de muchos televidentes latinoamericanos.

“Gracias por apoyarme en todo este proceso y espero verlos en algún momento en otro de estos grandes shows como son Los 50, pero sobre todo, espero que sus corazones se hayan llenado de mucha alegría, de mucho amor y, sobre todo, que Dios siempre esté en sus corazones. No me olviden por favor, que yo no los voy a olvidar. Gracias porque sin ustedes no hubiera llegado hasta acá”, dijo el tico.

La final de la temporada 2 de Los 50 se transmitirá a las 7 p.m. por la aplicación de Telemundo y su página de YouTube.