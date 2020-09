“Me encuentro en un dilema. He estado por años con una persona qué no toma la decisión definitiva de estar conmigo. Desde que empezamos yo sabía que él estaba con otra persona y me dijo que la iba a dejar, pero ha pasado mucho tiempo y simplemente no toma la decisión, pero tampoco me deja irme, siempre me busca y le sigo creyendo”.