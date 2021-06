“Mi esposo ha sido un hombre indiferente, pero muy responsable en lo económico porque no nos ha faltado nada, aunque los dos trabajamos. No obstante, él tiene un problema de alcoholismo y cuando toma su carácter es muy difícil. He hablado, llorado, peleado y rogado, pero insiste en que no tiene ningún problema, así que me fui. Él me pide una oportunidad, pero a lo largo de estos 24 años siempre ha sido lo mismo”.