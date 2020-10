“Tengo una sensación constante de inseguridad respecto a mi pareja. Desde que éramos novios él me dio vuelta en varias oportunidades, luego me pidió perdón, nos casamos y puedo decir que los dos primeros años fueron positivos, pero los últimos seis han sido un infierno. Le encuentro mensajes, sale solo y llega tarde. Él dice que a mí no me falta nada y que lo conocí así, que no va a cambiar y que deje de estarme quejando. Le pido que busquemos ayuda de pareja y dice que no le interesa, que la del problema soy yo”.