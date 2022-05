“Tiene todas las fotos de sus exparejas en Facebook y eso me molesta”

“Me enferma el Facebook y el Instagram de un muchacho con el que salgo porque tiene todas las fotos de sus exparejas. El Facebook lo dividió por carpetas por ejemplo: la guapa, la morena, la intrépida. Le he dicho que eso me no me gusta, pero dice que no va a borrar nada, porque le gusta recordar lo que vivió con cada una. Me confesó que sigue hablando con varias. Yo le puse como requisito para continuar que tenía que borrar todo, se enojó, y en Facebook hizo una carpeta conmigo que se llama la difícil. No sé qué hacer”.

1. ¿Qué debería hacer? Esto es algo que usted debe definir y le corresponde analizar esta realidad. Usted no se siente cómoda con la categorización por carpetas que él tiene con todas las mujeres con las que ha salido y el patrón de comunicación que mantiene con ellas. Él insiste en que no va a cambiar, ¿por qué se empeña en que él cambie?

2. Cuando se establecen relaciones se debe buscar la sincronización desde la simpleza, es decir, que tengan la capacidad de definir un camino en común, a partir de lo que cada uno es y lo que cada uno aporta, pero si para definir un camino alguno de los dos, o ambos, debe someter al otro a una esfera de profundas transformaciones debería revisar el porqué de sus elecciones.

3. Si es válido o no, si es correcto o no, los podrían enfrascar en una discusión infinita, pues cada uno podría defender su trinchera. ¿Usted se siente cómoda con esto?, ¿esto concuerda con su visión de vida?, ¿esta situación no está alineada con sus aspiraciones respecto a su vida?

4. Cuando se vive el amor bajo la premisa “necesito que cambie”, “necesito que entienda”, “necesito que….”, va por un camino complicado. Usted puede pedir cambios, claro que sí, sobre todo aquellos que pueden traer beneficios, pero cuando tiene que decirle una persona que su forma de pensar, sentir, actuar o cuando cuestiona sus principios o valores, está frente a un universo muy complejo. Defina ante esta realidad, ¿qué es lo que debe hacer?