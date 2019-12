“Conocí a alguien muy especial, tiene todo lo que siempre he querido en un hombre, lo que pasa es que tengo 43 años y él tiene 22, no ha terminado de estudiar y todavía no trabaja. Su familia se opone a nuestra relación, entonces él ya no me contesta las llamadas ni los mensajes porque dice que la mamá no se lo permite, incluso yo le dije que estoy dispuesta a ayudarle a terminar de pagarle la universidad”.