1. En su consulta hay muchos temas de fondo que podríamos abordar, pero quisiera empezar por este: no se trata de quedarse callada, se trata de que usted analice qué es lo que realmente desea para su vida. El tema no es que exista un bebé, eso no es ningún inconveniente para establecer una relación. Me preocupa que sigue instrucciones, se quede callada y lo que usted piensa no lo puede expresar simplemente porque él hace un aporte económico para su universidad. Esto no está bien.