“Tengo una relación de ocho meses, la cual nació en medio de la pandemia. Yo sentía que estábamos muy bien, nos veíamos muy poco porque los papás de él son adultos mayores, por tanto, no conozco a su familia ni a sus amigos. Luego me di cuenta de que tiene otra relación, una anterior. Él dice que se ha sentido muy solo y que por eso es que tiene una relación conmigo y con la otra persona, porque a ella casi no la ve, pero que él así se siente bien así. ¿Qué debería hacer?”.