Tienen cuatros hijos, llevan más de 20 años juntos, pero... ¡son hermanos!

Patrick Syuebing y Susan Karolewski son hermanos y pareja a la vez. Clarín.

Patrick Syuebing y Susan Karolewski son una pareja que pareciera como cualquier otra. Están juntos desde hace más de 20 años, tienen cuatro hijos y se ven muy enamorados. Sin embargo, hay un enorme pero: también son hermanos.

Patrick nació en Leipzig, Alemania, en 1977. Era el tercero de los ocho hijos de una familia de muy bajos recursos. Pero luego de ser atacado a los tres años por su padre alcohólico, que lo lastimó con un cuchillo, quedó bajo la protección de los servicios sociales y fue dado en adopción.

Susan nació en 1984 con una discapacidad mental, creció en el mismo hogar violento y abusivo del que su hermano había podido escapar un tiempo antes, según The Sun.

Al cumplir 18 años, Patrick quiso conocer su origen y comenzó a buscar a sus padres biológicos y, casi cuatro años después, encontró a su madre... y a Susan.

Ana Marie, la madre de ambos, murió de repente tras sufrir un paro cardíaco y la adolescente quedó sola y el vínculo con su hermano se fue haciendo cada vez más cercano.

Entre enero y agosto de 2001, según se reveló durante un juicio años más tarde, se acostaron dieciséis veces.

“No nos conocíamos de la infancia, no es lo mismo para nosotros. Nos enamoramos de adultos y nuestro amor es real. No hay nada que podamos hacer al respecto. Ambos nos atraíamos el uno al otro y la naturaleza se hizo cargo de nosotros”, dijo Susan, en 2007, en una entrevista con The Daily Mail.

Susan quedó embarazada y, con 16 años, nació Erik, su primer hijo. Hoy, con 20 años cumplidos, el joven apenas puede caminar o hablar correctamente.

Patrick fue castigado con un año de prisión y Susan fue puesta bajo cuidado oficial por ser menor de edad.

La pareja continuó reuniéndose en secreto y tuvo tres hijos más. Tras el segundo nacimiento, la Justicia se puso firme y el hombre fue obligado a cumplir dos sentencias de cárcel por cargos de incesto. Mientras su hermano estaba encerrado, ella quedó embarazada y tuvo un quinto hijo con otro sujeto.

Sarah, la segunda hija, que hoy tiene 19 años, también nació con una discapacidad. Nancy, de 18 años, y Sophia, de 17, aparentemente no tienen problemas.

Los tres primeros niños fueron dados en guarda provisional a familias adoptivas. La última bebé, en cambio, fue concebida unas semanas antes de que su padre fuera encarcelado por segunda vez en octubre de 2004, y siempre vivió con la pareja.

En un momento, Patrick se sometió a una vasectomía. Con esta decisión de esterilizarse buscaba, erróneamente, evadir la prisión al no tener más hijos con su hermana.

En 2004, Patrick intentó cambiar la ley alemana que prohíbe el incesto con la intención de, en aquel entonces, poder salir de la cárcel. Fue en 2014 cuando el Consejo de Ética Alemán votó a favor de permitir el incesto entre hermanos.