“En la solicitud se deberá indicar el uso que se le pretende dar al material solicitado para que Tigo autorice, aclare o negocie dicho uso, según cada caso. Si el medio de comunicación no llevare a cabo esta solicitud formal o no reciba la autorización por parte de Tigo, no podrá utilizar imágenes o resúmenes completos o fraccionados de los eventos en ningún medio”.