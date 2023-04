Tiktoker chilena denunció públicamente Édgar Silva

Chilena Denuncia a Édgar Silva

Una tiktoker chilena que se encuentra de visita en nuestro país denunció por medio de su perfil a nada más y nada menos que a Édgar Silva.

Resulta que El Flaco tiene una anécdota supervacilona de su visita a Chile, específicamente a Viña del Mar, en donde cuenta que encontró un platillo llamado “pic%$”.

Como en Costa Rica es una palabrota, a Silva le llamó mucho la atención, ya que el local hasta se llamaba “El emporio de la pic...”.

Édgar Silva tiene una anécdota muy vacilona en Chile.

Sin embargo, la sudamericana, llamada Mels Moraga y quien lleva varias semanas conociendo Costa Rica, según sus redes sociales, hizo un video para aclarar que los chilenos no son tan golosos como decía el periodista. Eso sí, también lo hizo en plan de dejarlo claro y no de tirarle al querido comunicador tico.

“Vengo a denunciar públicamente a Édgar Silva, esto debido a que hizo una generalización en mi país por un solo local que se llamaba el Emporio de la pic%%. Él dice que fue a Viña del Mar, que es donde yo vivo y que había unos pasteles de pic/&, yo no tengo idea de lo que es eso, mis amigos tampoco y entonces nos pusimos a averiguar y había un local que calza con los hechos que Édgar relata.

Mels Moraga denunció a Édgar Silva. TIktok.

“Este lugar estaba en Viña del Mar, pero ya cerró y la verdad es que no lo conocía y tampoco conocía los dulces de pic%$. Édgar se empieza a reír y dice que los chilenos son buenos para la pic%$ porque se acaba pronto, pero ya este lugar cerró, no hay más de eso en Chile, así que por favor, no nos relacionen con la pic%&”, dijo entre risas.

Derribó mito.

En otro video que mostró en su perfil de Tiktok, la visitante derriba el mito de la torta chilena, pues muestra el montón de opciones que hay en Tiquicia y las comparó con lo que se sirve en su tierra.

El video se ha vuelto viral, ya que sorprendió porque asegura que en Chile no hay nada parecido, ella pensó que sería algo así como la torta mil hojas, pero nada que ver.

“Definitivamente, lo que yo pensaba que era, que era torta de mil hojas no es, esta tiene como galleta. Es mucho más rica que la torta que hay en Chile, puedo llevarla allá y me iría muy bien”, dijo en sus redes sociales.

Chilena Prueba La Torta Chilena

En el video se escucha la voz de otro chileno, quien al parecer es su esposo y también asegura que él nunca ha visto nada así en su país.

Sin duda que la joven le está sacando el jugo a su paso por Costa Rica y a la vez acercándonos más a su tierra.