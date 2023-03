Tiktoker costarricense mueve las redes sociales a punta de humor

Orlando “Tato” Zamora trabaja muy bien sus guiones para lograr el objetivo de hacer crecer como la espuma sus plataformas digitales. Sus objetivos son claros: hacer reír a la gente, sumar seguidores o simplemente que conozcan a sus personajes.

Aunque en sus videos tiene comentarios de todo tipo, este joven 32 años, no se rinde y siempre trata de sacarle una sonrisa a la gente a través de su comedia.

Tato cuando inició creando contenido (Cortesía de Orlando Zamora)

Tato jamás imaginó tener tanto pegue en redes sociales y ahora hasta lo paran en la calle para pedirle fotografías.

Zamora nos explicó cómo nacieron los personajes y con cuáles la gente se siente más identificada.

-¿Quién es Orlando Zamora?

Soy un joven de 32 años, vivo en San Ramón de Alajuela, tengo poco de ser influencer y trabajo desde hace ocho años como agente de seguros, siempre me ha gustado aprender idiomas.

-¿Cómo inició su carrera en Tiktok?

Empecé a hacer videos en la plataforma, pero llegó el momento en el que les tuve que dar forma a los personajes y pulirlos más. Gracias al cariño de la gente, estos personajes se han vuelto virales. Trabajo día a día en guiones para seguir haciendo reír al público, ya sea con historias cotidianas o alguna historia tóxica de alguno de los personajes.

-¿Dónde surgió la idea de hacer el personaje de influencer?

Un día fui a cuidar la casa de mi hermana en La Cruz de Guanacaste. A ella le gusta la actuación y tiene muchas pelucas, entonces me adueñé de una y empecé a hacer videos. En ese entonces iba entrando al país la tormenta Bonnie, y empecé a vacilar con que me tenía que agarrar como una mona para que esa tormenta no me llevará, eso fue lo que explotó una chispa en mí y decidí sostener el personaje.

-¿Cuál es el personaje con el que más se identifica la gente?

Con la “Súper Súper”, ya que ese es el personaje que mejor he trabajado. No tiene nombre ni creo que se lo vaya a poner a futuro, porque ya la gente la conoce como la “Súper Súper”.

Orlando Zamora le gustan los idiomas y eso lo ha practicado en las frases de sus personajes

-¿En qué se basó para crear el personaje principal?

Me basé en una influencer todoterreno, empoderada, segura de sí misma, que no la detiene nada. Es glamurosa, tiene actitud, porque puede estar en el peor de los escenarios, que nunca se da por vencida. Mi familia siempre ha sido muy artística, creo que eso también viene en el ADN.

-¿Cuál fue el primer video que tuvo pegue?

Uno que lo titule “Las que usan AirPods y se la creen”, básicamente estaba hablando con una “amiga” donde le decía que yo no usaba audífonos con cables, solo airpods, los cuales son audífonos, pero inalámbricos.

-¿Cuáles son las palabras más reconocidas de la Súper Súper?

La gente se identifica con palabras como “Issarrilly”,”amo amo”, “Tarzana”, “Voy jalada”, “hacete la japonesa”, “suélteme”, entre otras.

-¿Dónde consiguió los accesorios de la Súper Súper?

La muñequita que presenta el gas pimienta, la trajo mi hermana de Italia para dar un regalo, pero donde yo la vi hice clic con la muñeca y ahora la gente me pregunta dónde la conseguí. La prensa grande que ando en el pelo me la encontré en un play de niños, y desde entonces no me la quitó.

-¿Se le ha escapado alguna palabra de la Súper Súper en su trabajo formal?

(Risas) Tal vez, en la mente sí, pero de momento no se ha escapado ninguna frase, ni espero que me pase, mis seguidores sí usan mis frases.

A inicios del 2023, el joven lazó su primera canción del personaje, llamada Issarrilly. (Cortesía de Orlando Zamora)

-¿Quiénes han sido participantes de esta vida de influencer?

En general toda mi familia, pero mi hermana me ayuda con los guiones y el vestuario. Mi cuñado me ayudó con la colaboración de la canción que lanzamos a Spotify que se llama “Issarrilly”, de Grooving Best Productions, entre otras que tengo.

-¿Cómo es su relación con sus seguidores?

Hasta el momento buena, me apoyan, me envían cosas que de pronto me pueden interesar para crear contenido, en los comentarios me dan ideas, y de hecho el 95 % de mis seguidores son costarricenses, y eso me alegra porque los ticos sí apoyan lo nacional. A mí me gusta involucrar la gente, esa interacción con el público no se puede perder de vista.