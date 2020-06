“No sé cómo manejar una situación que estoy viviendo. Hay una persona que todo el tiempo me escribe cosas horribles en mi cuenta de Facebook, desde un perfil falso y no sé cómo manejarlo, no tengo ni la menor idea de quién, pero escribe cosas ofensivas con respecto a todo lo que escribo o hago. No sé realmente cómo actuar y quisiera alguna recomendación”.