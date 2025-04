¡Toledo fue detenido y encarcelado en Honduras!

Toledo estuvo detenido en Honduras a inicios de Semana Santa. Fotografía: Jonathan Jiménez Flores. (JONATHAN JIMENEZ/Jonathan Jiménez)

Toledo permaneció detenido y encarcelado en Honduras a inicios de esta Semana Santa, contó el cantante este viernes en un “reel” de Instagram.

Según narró, al país centroamericano llegó el Lunes Santo porque iba a grabar un video con unos artistas de allá, pero en Migración lo detuvieron y le restringieron su libertad de movimiento por varias horas.

Todo sucedió porque a la hora de ingresar al país, las autoridades migratorias le solicitaron la Hoja de Delincuencia, y como no la llevaba, rechazaron su entrada y lo pusieron en “prisión”.

“Me dijeron que tenía que andar la Hoja de Delincuencia, yo no sabía que había que andarla y me metieron a la cárcel aquí, no nos dejaron entrar al país. Por primera vez en mi vida rechazado porque no tenía la Hoja de Delincuencia. Me están tratando como un delincuente”, expresó Toledo.

Toledo estuvo en la cárcel de Honduras a inicios de Semana Santa

El costarricense fue llevado a una oficina tipo celda donde lo único que había era un camarote para dormir. “Lo malo es que no hay baños, no hay donde enchufar el teléfono y nos tienen, literalmente, encerrados”, manifestó.

Incluso evidenció que la puerta de acceso al lugar donde estaba detenido estaba con candado.

En octubre del 2023, los gobiernos de Costa Rica y Honduras anunciaron la eliminación de visas para viajar a los dos países, pero en su lugar pusieron el requisito de la Hoja de Delincuencia, un certificación que en Costa Rica emite el Poder Judicial y que detalle si la persona cuenta o no con antecedentes penales.

Toledo contó que salió de la “cárcel” el martes cuando fue enviado de regreso a Costa Rica.

