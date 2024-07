Toledo y su hijo tuvieron mucho que ver con el desenlace final de la Eurocopa

Toledo y su hijo menor estuvieron en seis de los siete partidos que disputó la Selección de Inglaterra en la Eurocopa 2024. (Instagram)

A los ingleses aún les sangra la herida que les dejaron los españoles el domingo pasado al derrotar a su selección en la final de la Eurocopa 2024, y el cantante Toledo y su hijo menor tuvieron mucho qué ver en ese triste y duro resultado.

Toledo y su hijo Leeon Wolbrom, de 9 años, fueron casi un amuleto para la selección inglesa, pues estuvieron en las tribunas de seis de los siete partidos que ganó el equipo de “Los tres leones”, y al único que no pudieron ir, Inglaterra salió derrotado.

LEA MÁS: Toledo incursiona en el modelaje de cejas y así se ve “con las de Ignacio Santos”

Precisamente ese partido en el que no estuvieron los ticos fue el de la final, que se jugó el domingo en el Estadio Olímpico de Berlín, en Alemania, y según contó Toledo no asistieron porque no consiguieron entradas.

“Estuvimos en seis de las siete mejengas de Inglaterra y para mí fue increíble porque no pensé que el equipo iba a llegar a la final. Lamentablemente para ese partido contra España no logramos conseguir las entradas porque estaban demasiado caras y fuera de mi presupuesto”, contó Toledo a La Teja.

Obviamente la derrota del equipo la sufrió, pero lo amargo de ese trago lo endulza con la gran experiencia que vivió, pues según contó estar en un Mundial de Fútbol o en una Eurocopa era uno de sus grandes sueños.

“Nunca había ido a un mundial ni a nada y el plan era ir al Mundial de Brasil en el 2014, pero mi esposa quedó embarazada ese año y no se pudo. Ya luego vino la pandemia que complicó las cosas un poco y el año pasado íbamos a ir de vacaciones y yo dije que no iba porque venía guardando para esta Euro. Le pregunté a todos mis hijos si querían venir y el menor que es un fiebre del fútbol fue el que se apuntó”, resumió Toledo a este medio.

Toledo junto a su hijo minutos antes del partido de Inglaterra contra Dinamarca. (Instagram)

Toledo cuenta los preparativos para ir a la Eurocopa

El año pasado el cantante de reggae compró los boletos de avión, las entradas para los tres partidos de Inglaterra de la fase de grupos (contra Dinamarca, Eslovenia y Serbia) y reservó los hoteles.

“Ya aquí cuando Inglaterra comenzó a avanzar a las siguientes rondas fui comprando las entradas para los otros partidos y reservando los hoteles y aunque ha sido carísimo y al final el dinero cuesta, vale más una memoria. La plata al final no importa, ojalá que mi hijo le pueda contar eso a sus nietos y que le queda a él algo más de mí aparte de ser el papá”, comentó Toledo.

LEA MÁS: Tapón y Toledo cuentan la verdad de su supuesta enemistad a muerte

Aunque no quiso hablar de cuánta plata ha gastado en el viaje –regresa el jueves– sí reconoció que cuando vuelva a Costa Rica se enfocará en dos cosas: bajar un poquito los kilitos demás que le dejó comer tanto pan, salchicha y cerveza en Alemania, y ponerle duro a bretear para pagar los gastos extraordinarios del viaje que se fueron con “tarjetazo”.

Toledo dijo que para facilitar el desplazamiento entre las ciudades alemanas donde se jugaron los partidos de Inglaterra, alquiló un carro, e incluso en un receso que tuvo el certamen de casi una semana, aprovechó y se fue manejando hasta París, en Francia, donde estuvieron tres días.

Actualmente, el artista tico y su hijo están en Suiza, muy cerca de Zúrich, la principal ciudad de ese país.

Toledo y su hijo menor siempre estuvieron bien identificados con la Selección Inglaterra. (Instagram)

Eurocopa fue una montaña rusa de emociones

Toledo conversó también de su experiencia de presenciar una Eurocopa al lado de su hijo y recordó que su afición por la Selección de Inglaterra se debe a que él nació en ese país, pero que cuando tenía un año sus papás se vinieron a vivir a Costa Rica.

“Nunca habíamos ido a un partido de Inglaterra y menos en una Eurocopa y fue una gran experiencia para los dos. El equipo empezó fatal y ya cuando íbamos avanzando siento que iba mejorando. Recuerdo la chilena de Jude Bellingham al minuto 94 en el partido contra Eslovaquia por los octavos de final. Un minuto antes mi hijo estaba llorando porque íbamos para la casa (la descalificación) y vino el gol y lloró porque empatamos y luego porque ganamos. Fue una montaña rusa de emociones la verdad”, reseñó.

Otro partido que los tuvo al borde del colapso nervioso fue el de la semifinal contra Países Bajos.

“Pasamos de todo: tiempos extra, penales, jugamos contra Holanda que fue otro desmadre porque ganamos en el minuto 90 y lo más tuanis es la afición inglesa que se vuelve loca con las canciones y la alegría. Por dicha ya no es tan violento como antes”, agregó.

Esos partidos de los octavos de final, los cuartos y las semifinales fueron los que él más disfrutó, aunque lamenta que el juego más importante lo tuvo que ver a través de una pantalla.

“Este es el primer viaje que hago solo con mi hijo porque normalmente viajamos en familia y las palabras no describen lo que vivimos. Esto marcó algo en mi vida y creo que marcó algo en la vida de él también”, refirió.

LEA MÁS: Toledo y Tapón se vieron las caras en Palmares después de la tremenda bronca que tuvieron

Toledo dice que anécdotas tienen muchas, pero las prefiere conservar para ellos, aunque sí soltó que una de las más significativas fue cuando la afición inglesa, tras la clasificación a la final en el partido contra Holanda, agarró a su hijo, lo alzó y comenzaron a celebrar juntos.

“Lo más tuanis fue yo, como padre, ver a mi hijo llorar de tristeza y alegría al mismo tiempo y después quitarse la camisa y brincar con la afición ingresa tras el partido contra Holanda”, terminó.