“Hay una serie de circunstancias familiares que han creado un ambiente muy denso en mi vida. He tratado de ser solidaria con mis familiares, estar ahí para ellos y poder ayudarlos, pero lo cierto es que por más que uno intente ayudar a alguien que no se compromete a hacer las cosas bien, es muy difícil poder estar en paz. Así que tomé la decisión de hacerme a un lado de una serie de temas familiares y no sé si hice bien”.